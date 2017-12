La Columna de la torre: Alpha Zero, ¿Una nueva revolución digital?

Hace 20 años, una noticia sacudió al mundo (y no solamente al ajedrez). El campeón del mundo reinante, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, cayó derrotado frente a una computadora, el proyecto de IBM “Deep Blue”. Aunque hubo alguna controversia sobre el resultado (especialmente sospechosa es la última partida, en la que el campeón jugó muy por debajo de sus posibilidades), pocos años después pudo decirse sin dudas que el mejor jugador del mundo es un programa informático, y desde hace 15 años las partidas entre humanos y computadoras han dejado de llamar la atención, porque sería comparable a una carrera entre un auto y un humano.

Luego de intentos a mediados del siglo XX de producir una computadora que razone como un ser humano, el avance del poder computacional hizo que la mejor estrategia fuera usar la “fuerza bruta”, la enorme capacidad de cálculo de un procesador, que puede analizar millones de jugadas por minuto, ayudado por el extenso conocimiento sobre el juego almacenado en bases de datos de partidas, tablas de finales y evaluaciones estratégicas proporcionadas por grandes maestros.

La novedad esta semana fue que un programa desarrollado por Deepmind (Una empresa de inteligencia artificial, especializada en desarrollar redes neuronales, que fue adquirida por google en el año 2014) llamado Alpha Zero, fue “alimentado” con las reglas básicas del ajedrez (sin conocimientos de aperturas, estrategias o finales), y al cabo de cuatro horas, simulando millones de partidas contra sí mismo, aprendió estrategias que al ser humano le llevaron 500 años de continuo perfeccionamiento.

Luego de esta etapa, se enfrentó en un match a 100 partidas contra el mejor programa no comercial (que fue campéon del mundo de computadoras y aún sigue siendo uno de los tres mejores). El resultado fue increíble: 28 a 0 y 72 empates. Muchas conclusiones ajedrecísticas pueden obtenerse del match (por ejemplo, la superioridad de las blancas, o la eficacia de sacrificios a largo plazo), pero es sorprendente el “razonamiento” empleado por Alpha Zero, y uno no puede dejar de pensar en las implicancias que tendrá en muchos campos de la ciencia y la tecnología.

Desde hace un par de años, google ha apostado en forma contundente al avance de la inteligencia artificial, y es notable el avance que ha logrado en poco tiempo. Un programa que pueda aprender solo y mejorar los resultados de los humanos en un campo tan intelectual como el ajedrez tendrá grandes repercusiones en los años por venir en la sociedad.

Como todas las partidas fueron bastante disputadas, comentaremos una sola de las partidas del match, que he elegido porque muestra características muy distintas al juego de computadoras usual, sobre todo un plan a largo plazo imposible de evaluar solamente con fuerza bruta. Además hay que comentar que Alpha Zero logró estos resultados utilizando una fracción de los cálculos realizados por su rival (link para ver la partida: http://www.viewchess.com/cbreader/2017/12/8/Game390783296.html)

AlphaZero – Stockfish 8

AlphaZero vs. Stockfish chess24.com (1.10), 04.12.2017

1.Cf3 Cf6 2.d4 e6 3.c4 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.0–0 0–0 7.d5 exd5 8.Ch4 c6 9.cxd5 Cxd5 10.Cf5 Cc7 11.e4 d5 12.exd5 Cxd5 13.Cc3 Cxc3 14.Dg4 g6 15.Ch6+ Rg7 16.bxc3 Ac8 17.Df4 Dd6 18.Da4 g5

19.Te1! [Un sacrificio de caballo con una compensación de largo aliento]

[19.Cg4 f5 20.Ce3 b5 21.Dd1 f4 y el negro toma la iniciativa]

19…Rxh6 20.h4 f6 21.Ae3 Af5 22.Tad1 Da3 23.Dc4 b5 24.hxg5+ fxg5 25.Dh4+ Rg6 26.Dh1 [Una maniobra de dama muy interesante, haciendo difícil para el negro completar el desarrollo y coordinar sus piezas]

26…Rg7 [26…h5 27.Ae4 con ventaja blanca, por ejemplo 27…Dxa2 28.Ad4 Ad6 29.f4 Db3 30.g4.Una variante increíble]

27.Ae4 Ag6 [27…Axe4 28.Dxe4 Rg8 29.De6+ Tf7 30.Dg4 h6 31.Ad4 Dxa2 32.Te6 y el blanco sigue con gran iniciativa]

28.Axg6 hxg6 29.Dh3 Af6 30.Rg2 Dxa2 31.Th1 Dg8 32.c4! [con la intención de quitar la casilla c4 a la dama negra, lo que será útil luego]

[32.f4 g4 33.Dxg4 Dc4 defiende todo]

32…Te8 [32…bxc4 33.f4 Dh8 34.Dg4]

33.Ad4 Axd4

34.Txd4 [estamos en la jugada 34, y aún el caballo y la torre negras no se han movido]

34…Td8 35.Txd8 Dxd8 36.De6 Cd7 [por fin el negro ha logrado (casi) finalizar el desarrollo]

[36…a6 37.De5+ Df6 38.Th7+ Rxh7 39.Dxf6 y el blanco gana]

37.Td1 [pero inmediatamente el blanco saca provecho]

37…Cc5 38.Txd8 Cxe6 39.Txa8 Rf6 40.cxb5 cxb5 41.Rf3 [el final todavía es complicado, pero alphazero lo soluciona con facilidad]

41…Cd4+ 42.Re4 Cc6 43.Tc8 Ce7 44.Tb8 Cf5 45.g4 Ch6 46.f3 Cf7 47.Ta8 Cd6+ 48.Rd5 Cc4 49.Txa7 Ce3+ 50.Re4 Cc4 51.Ta6+ Rg7 52.Tc6 Rf7 53.Tc5 Re6 [53…Cd2+ 54.Re3 Cc4+ 55.Rd3]

54.Txg5 Rf6 55.Tc5 g5 56.Rd4

[y el negro abandona, porque sigue]

56…Ca3 57.Tc6+ Rf7 58.Rd3 Rg7 59.Tc3 Cc4 [59…Cb1 60.Tb3]

60.Txc4 bxc4+ 61.Rxc4 [ganando el final de peones. ¡Una partida increíble!]

1–0

