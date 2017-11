Tareferos se reunieron con el Intendente. El FOL se levantó de la mesa y se fué

Luego de discusiones, bloqueos, denuncias y reclamos, finalmente las asociaciones de tareferos y la Corriente clasista y combativa, asi como el Frente organizaciones en lucha (Fol), fueron recibidos por el jefe comunal, Carlos Fernandez, después de horas de espera y nota mediante.

Integrantes del FOL se retiraron molestos con la propuesta del jefe comunal de armar una mesa laboral con Ministerio de Tranajo, Inym, Uatre, Desarrollo social y otras entidades, mientras que dirigentes de otros espacios que aglutinan a tareferos se quedaron en la misma. La prensa no tuvo acceso a ella, por disposición del Intendente, según el encargado de prensa municipal.

De todas formas,según Ramón Barboza “escuchamos lo que tenía que decir el Intendente, que nos propuso hacer mesa de trabajo la proxima semana para ver cómo se avanza, la gente del FOL no quiso acordar en eso por lo que no sé que actitud adoptarán”, explicó Barboza.

Dijo además que “mañana llegarán representantes de Derechos Humanos, asesores legales e irán al Juzgado Instrucción 1 para entregar una nota y reunirse luego con delegados denunciados, a efectos de seguir un parámetro”, expresó.

Previo al encuentro, Ana Cubillas, del Sindicato único de obreros rurales, (quien llegó desde Andresito) también habló al respecto con El Aire de Integración y puntualizó que “estamos interiorizados de lo que sucede, hay hambre, se necesita comida y este tipo de denuncias judiciales por parte del estado, en este caso el mismo municipio, habla a las claras que estan descolocados. Podemos discutir sobre las formas de reclamo, pero este tipo de acusaciones no conducen a ninguna solución. Hay que discutir el tema salario para no tener que discutir sobre entrega de mercaderías. El primer punto es levantar esa denuncia, el trabajador rural es el más vilipendiado, el mas desprotegido y hoy nos encontramos con esto que significa cierta manera de disciplinar para que la gente no reclame por su comida diaria. Somos 17 mil tareferos que están en esa situación y no le es ajeno a nadie su precaria situación”.

Dijo que “el municipio tiene que dar respuestas, gestionar, discutir con quienes deban dar solucion, pero aqui no pasa eso. Nosotros como sindicato estamos adehridos a la CGT, que esta al tanto de esto, por lo que inisistimos con una solución correcta”, remarcó

Por parte del municipio, nadie habló.

