Pronóstico del tiempo para el lunes 13 y los próximos días

Tiempo despejado con temperaturas en aumento.

Lunes 13- noviembre

Sur

Despejado

16-29

Centro

Despejado

15-28

Norte

Despejado

13-30

Sol: 0543–1906

Luna: 0253-1453

Cuarto día de luna cto menguante Viento: SE: 0/30 km/h

Informe: Tiempo bueno y clima muy seco, en particular en horas de la tarde cuando la humedad podrá descender hasta 18 y 20%, no habrá nubes en el cielo, el viento predominará del sureste alternando con el este hasta 30 km/h. Temperaturas: Mínimas de 16º para el sur, 15º para el centro y 13ºC para el norte. Máximas de 29º para el sur, 28º para el centro y 30º para el norte provincial.

Aviso: Humedad relativa muy baja entre las 12 y las 17hs, valores históricos entre 18 y 20%. Humedecer áreas cerradas como oficinas etc.

Una HR demasiado baja ocasiona: El polvo levita en el aire con más facilidad lo que acentúa las alergias, proliferan los resfriados, inflamación ocular, asma y dolor de cabeza entre otras dolencias.

La HR de un ambiente interior saludable ha de mantenerse entre el 30% y el 60%, siendo un 45-50% la HR óptima.

Ante situación de riesgo llamar al 103 defensa civil, línea gratuita.

Martes 14- noviembre

Sur

Despejado 18-32

Centro

Despejado

16-30

Norte

Despejado

17-32

Sol: 0542-1907

Luna: 0330-1549

Quinto dia de luna cto menguante Viento: NE: 5/30 km/h

Informe: Continúa el tiempo bueno con baja humedad ambiente, valores históricos hacia la tarde entre 18 y 20%, el cielo estará sin nubes, el viento cambiará al noreste y aumentará su intensidad hasta 30 km/h. Temperaturas en aumento. Mínimas de 18º para el sur, 16º para el centro y 17º para el norte. Máximas de 32ºC para el sur, 30ºC para el centro y 32ºC para el norte.

Avisos: Humedad muy baja entre las 12 y las 17hs, valores históricos entre 18 y 20%. Humedecer áreas cerradas como oficinas etc

Miércoles 15- noviembre

Sur

Despejado 22-34

Centro

Despejado

20-32

Norte

Despejado

19-33

Sol: 0542-1908

Luna: 0405-1643

Sexto dia de luna cto menguante Viento: N: 5/35 km/h

Informe: Aumentan las temperaturas, el cielo continúa sin nubes y la humedad asciende, Lentamente la masa de aire seco se aleja de la región, la presión desciende. El viento aumenta su intensidad del cuadrante norte hasta 35 km/h. Temperaturas muy cálidas. Mínimas de 22º para el sur, 20º para el centro y 19º para el norte. Máximas de 34º para el sur con 37º de sensación térmica, 32º para el centro y 33º para el norte.

Avisos: Elevadas temperaturas entre las 12 y las 18hs para los Departamentos del sur provincial, sensación térmica hasta 37ºc, se recomienda beber mucha agua, usar ropa clara y evitar exponerse al sol en horarios de elevadas temperaturas.

Fuente: Dirección General de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones.

