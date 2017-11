Alerta por incremento de siniestros viales en zona Centro

El martes pasado, Carlos Enrique Costa (46) perdió la vida al colisionar contra una camioneta Chevrolet S-10, en inmediaciones al barrio Evita de Villa Bonita, Campo Ramón, sobre ruta provincial 103. La víctima conducía una motocicleta 150 centímetros cúbicos y dejó de existir en el acto.

Se trató de un nuevo siniestro vial que pasó a engrosar las estadísticas de muerte en rutas de la zona Centro, lo que generó un nuevo llamado de atención de las autoridades sanitarias.

“Vemos con preocupación estos hechos, porque más allá de las familias afectadas y muchas veces con consecuencias de por vida, tenemos la resolución de atender muchos casos a la vez”, comentó Héctor González director del hospital Samic.

En diálogo con la prensa, recordó que meses atrás se logró disminuir considerablemente las estadísticas de accidentes de tránsito.

Al tiempo que lamentó: “Nuevamente observamos un repunte. No de accidentes en Oberá ciudad, pero si en localidades vecinas”.

“El (pasado) fin de semana no fue ajeno a la problemática, parece que cuando uno cree que bajó un poco, aumenta. Los accidentes generan una gran demanda de recursos y mucha gente se queja porque no se lo atiende rápido. Con estas urgencias se pone más personal, pero no se logra dar abasto”, reconoció.

Ante el grave panorama, González expresó la intención de reunirse con autoridades de la Municipalidad y la Policía para ajustar las tareas de prevención.

Concientización

Al respecto, indicó que “los fines de semana son críticos y eso que en Oberá se logró bajar mucho esas estadísticas, pero las localidades vecinas siguen con la problemática y hay que ver cómo se frena esto”.

La realidad golpea con crudeza a diario y citó que el sábado pasado atendieron cinco casos graves.

“Hay que serenarse, levantar el pie del acelerador. Hacia fin de año siempre hay un repunte de accidentes y por eso hay que hablarlo, hay que hacer concientización”, puntualizó el director del Samic.