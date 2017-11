Adjudicatarios del Iprodha indignados con nueva disposición

Adjudicatarios de las viviendas del Iprodha que deben ser entregadas se encontraron con una nueva disposición, deben justificar un ingreso económico mensual que varía de acuerdo a la cantidad de hijos. “Nos convocaron para actualizar datos y ahí nos dijeron que los que tienen dos hijos deben tener un ingreso mínimo de 15 mil pesos mensuales, los que tienen tres hijos 20 mil y así, aumenta cinco mil por hijo. No entendemos esta nueva disposición, cuando las viviendas ya nos fueron adjudicadas y pagamos las cuotas previas” indicaron. “Si no cumplimentamos nos darán de baja. Es algo que no podemos aceptar, juegan con la ilusión que tenemos de acceder a una vivienda propia” expresó Matias Pared a La Radio.

Son varias las familias que no llegan al nuevo requisito. “Nosotros tenemos dos hijos, así que tenemos que presentar un ingreso de 20 mil, no llegamos, en nuestro recibo, mío y de mi esposa, figura medio jornal. Estamos muy preocupados. Cuando nos adjudicaron por sorteo las viviendas (2015) nos pidieron recibos por un mínimo de cinco mil. Ahora nos salen con eso. Estamos esperando hace más de dos años. Estamos pensando en un amparo judicial, no vamos a permitir que nos roben la ilusión” destacó Pared.

La nueva documentación exigida por el Iprodha debían, como plazo máximo, presentar hoy, viernes. “Dijeron que van a esperar hasta la otra semana, pero no es justo, porque muchos no llegamos a ese monto” señalaron.

Se trata del Barrio de 200 viviendas, de las cuales 50 estarían en condiciones de ser entregadas, las otras siguen en construcción. La obra está a cargo de cuatro empresas diferentes, que tienen a su cargo 50 viviendas cada una. “También dijeron que si no entregan a fin de mes, podría ser a mediado de diciembre o el año próximo recién”.

Las viviendas fueron adjudicadas por sorteo en marzo del 2015, con la promesa de ser entregadas en octubre de ese mismo año. Cada familia abonó en concepto de cuota de ahorro previo 15 cuotas de 890 pesos.

