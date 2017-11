Consejeros de la Celo electos delegados, quedaron inhabilitados para la Asamblea, de acuerdo al estatuto

Varios integrantes del Consejo de Administración de la Celo, participaron como candidatos a delegados, en la última jornada electoral de distrito, a pesar de que uno de los puntos del estatuto indica: Artículo 39: Los Consejeros, Síndicos, Gerentes y Auditores tienen voz en las Asambleas, pero no pueden votar Memoria, Balance y demás asuntos relacionados con su gestión, ni acerca de las resoluciones referentes a sus responsabilidades.

Se trata de Nestor Aquiles Mattos, Raúl Meza y Jorge Duarte. Otros fueron inhabilitados por no tener debida antiguedad y alguno pidió exclusión. La polémica se desató ya que al estar inhabilitados pretenden que ocupe el lugar quienes sigan en la Lista a la que pertenecen, cuando la elección de delegados es nominal. La situación hizo que algunos socios reclamen lo que entienden es irregular. Pretenden que sean contemplados los que quedaron en segundo lugar por sumatoria de votos, en cada distrito en cuestión.

Según el Síndico, Jorge Duarte, uno de los inhabilitados, lo va a definir Acción Cooperativa. “Estuvimos hablando con el asesor legal del Ministerio de Acción Cooperativa. Si bien el estatuto no impide que participemos, el sentido común dice que no deberíamos ser candidatos en las asambleas distritales, pero no hay nada específico que impida. Ante esta situación el socio Florentín Monges ha hecho una presentación. Este socio viene cuestionando nuestro accionar desde el momento en el que él fue miembro del Consejo, debe ser porque está teñido de algunas prácticas que nosotros pretendemos desterrar, por eso surgieron diferendos con él y su rechazo masivo. Por eso viene con un proceso de cuestionamiento, no me extraña que lo haga” reflexionó Duarte. “Pero vamos a sustentarnos con un dictamen, pedimos al área de Asuntos Jurídicos del Ministerio que emita un dictamen al respecto. El proceso cumplió con los requisitos, se objetaría estos casos puntuales, por lo que podría habilitarse al suplente para que cubra estos lugares. Debería ser la lista ganadora, hay una clara expresión de los socios que decidieron que la Lista Blanca siga conduciendo la Celo” manifestó.

Según Duarte por ahora se mantiene vigente el estatuto original, aunque pretenden modificar. “Forma parte de iniciativa de la lista Blanca, modificar el proceso actual, hay un equipo trabajando al respecto y hay un borrador hecho, que será analizado en asamblea seguramente. Es para que estén representadas las minorías y las mujeres, ojalá se pueda resolver en la próxima etapa de gestión” aclaró. “Vvamos a esperar la resolución, creemos que no habrá modificaciones” expresó sobre la postura que les pertenece, ser remplazados en Asamblea por el delegado suplente.

Por último Duarte habló del Artículo 4: la Cooperativa excluirá de todos sus actos las cuestiones políticas, religiosas, sindicales, de nacionalidad, regiones o razas determinadas. “No hay incompatibilidad, no se debe mezclar con la actividad de gestión, eso lo analizamos bien, no dice que hay incompatibilidad para ejercer los dos cargos. El presidente (Rafael Pereyra Pigerl) solicitó licencia para que las acciones proselitistas con su gestión en la cooperativa, pero el artículo no habla de incompatibilidad con esos cargos, habla de que no se mezcle en acciones de la Cooperativa” concluyó.

