Fútbol Femenino: las chicas encaran la recta final

Luego de jugarse la 5ª fecha este pasado domingo, faltan solo dos más para la finalización del Torneo Inicial de Fútbol Femenino de la LROF. Las Decanas siguen en lo más alto de la tabla y parecen inalcanzables, pero los demás equipos no bajan los brazos y luchan encarnizadamente por trepar posiciones.

La 5ª fecha tuvo lugar en el Juan Areco del Club Ex Alumnos 185, comenzando con el partido en el que se cruzaron los equipos oriundos de Campo Viera. Las Águilas y Atlético Campo Viera. Al final, los goles de Tamara Fleitas y de Karen Báez le dieron la victoria a Las Águilas por 2 a 0.

El cruce entre Atlético Iguazú y Atlético Oberá era uno de los más esperados. Los dos equipos son fuertes y además, las de Leandro N. Alem necesitaban una victoria y si de paso lograban vencer a las punteras mucho mejor. Primer tiempo parejo donde Romina García hizo la diferencia al convertir el primer gol del encuentro para irse al descanso con apenas esa diferencia. Pero en el complemento se abrió un poco más la cancha y fue la misma García quien, de pelota parada logró el 2-0 parcial. Iguazú siguió insistiendo pero en eso le queda una pelota en el área a la goleadora Fabiola “Loly” Krzeczkowski quien logró anotar el 3 a 0 final.

Y en el cierre de la jornada, el local Ex Alumnos 185 recibió a Cerro Corá. El equipo del municipio de Candelaria llegaba alicaído y necesitaba una victoria, pero en frente estaba el Exa que se mostró firme en su juego y que no tardó en ponerse en ventaja con el gol de Gabi Meza, para luego aumentar la cuenta con dos penales seguidos que Meli Núñez cambió por gol. Ya en el complemento, las acciones siguieron a favor de equipo del altiplano obereño. Meli Núñez seguía filosa y no tardó en convertir su tercer gol personal y cuarto del partido. El gol de Natalia Engraf terminó de liquidar el encuentro (5-0)

Próxima fecha 6ª- 12/11- En Cerro Corá

15 hs. Atlético Oberá vs Atlético Campo Viera

16.30 hs. Las Águilas vs Ex Alumnos 185

18 hs. Cerro Corá vs Mojomi

Libre; Atlético Iguazú