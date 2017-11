Detalles fatales

OTC no pudo prolongar anoche su muy buen arranque en la Liga Argentina de básquet y, en su primera presentación como visitante, perdió el invicto (cayó 98-85) ante Hindú de Resistencia.

El equipo dirigido por Sebastián Torre le jugó de igual a igual al dueño de casa a lo largo en los primeros 20 minutos, pero el dueño de casa cerró mejor el tercer parcial y a partir de ahí administró bien la ventaja para no sufrir en el desenlace.

El representante misionero en la segunda categoría del básquet argentino llegaba envalentonado no sólo por las dos victorias como local ante Asociación Mitre y Talleres de Tafí Viejo, sino también porque la dirigencia llegó a un acuerdo con José Fabio y el ídolo obereño volverá a ponerse la Celeste en breve.

Comenzó bien OTC, rotando la naranja y aprovechando la confianza de Lucas Gornatti y la presencia en la pintura del norteamericano Chris Hooper, quien con sólo una semana de entrenamientos ya mostró parte de su repertorio.

No obstante, su coterráneo Kenneth Jones también se mostró como abanderado de su equipo y fue el encargado de comandar las acciones ofensivas que le permitieron a Hindú llevarse el primer parcial por un apretado 25-24.

Ambos siguieron cambiando golpe por golpe en el segundo segmento. Romero y Moya entraron en escena en el conjunto anfitrión y Corzo y Ludueña aportaron lo suyo para el Celeste.

El 21-19 a favor del Verde dejó todo abierto para la segunda mitad.

Y fue Hindú el que aprovechó mejor el tiempo de descanso, demostró por qué es el tercer mejor equipo del torneo en porcentajes de campo y Jones dejó en claro que es un hombre determinante bajo los tableros.

El 25-18 de ese tercer capítulo encaminó al dueño de casa al triunfo, mientras que dejó al equipo misionero prácticamente sin margen de error.

El Celeste entró al último cuarto nueve puntos abajo (71-62) y fue por la hazaña.

OTC, que gracias a sus dos primeras victorias llegaba a este duelo como el equipo más eficiente del torneo (97,5 por ciento) y con el mejor ataque (90), no tuvo el tiempo suficiente para torcer la historia y cedió el invicto en Chaco.

Mañana, en esta misma ciudad, visitará a Villa San Martín.

