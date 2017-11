Jose Fabio se suma al Celeste

El Oberá Tenis Club confirmó la contratación de Jose Manuel Fabio para la actual temporada de Liga Argentina. El jugador reconoció a La Radio Deportiva que llega en un momento especial. “Estaba en un momento en el que me replanteaba un montón de cosas. Si bien tuve un par de ofertas para irme, no tenía ganas de ir lejos de la familia. Pensaba poner la energía en otro lado. De repente apareció la oportunidad. Y si bien quería estar seguro del interés sobre todo desde mi situación, ya que hace cinco meses estoy sin competencia, terminé aceptando” expresó.

Jose Fabio subrayó que hace doce años está de manera ininterrumpida en el ámbito profesional, sin tomarse vacaciones. “Para tanto tiempo de estar en competencia, no estaba acostumbrado, me sentía raro. Pero también me iba enfocando en cambiar de actividad” señaló, “pero tuvimos un par de charlas con OTC, destaco la actitud del entrenador, me gustó mucho, su insistencia en la contratación que me terminó convenciendo”.

Sobre su rol en el equipo comentó que “hablamos poco, es un entrenador que se nota se puede comunicar bien y seguramente tendremos tiempo de ir generando mi adaptación al plantel. Vi los partidos, me gusta el vértigo que mostró el equipo, la propuesta de juego rápido, tomar decisiones en los primeros segundos, algo distintivo que tiene. Espero ponerme bien en estado, recuperar la pretemporada que no hice. Las expectativas como siempre tratar de dar lo mejor” manifestó.

A modo de anticipo confesó que “puede ser mi última temporada, voy a ver como me voy sintiendo. Terminar mi carrera en OTC sería bueno, empecé ahí de chiquito” expresó.

El equipo está partiendo este sábado hacia Resistencia, Chaco. “Todavía no se si viajo, quiero ponerme bien primero, pero ya voy a entrenar con el equipo esta noche”.

