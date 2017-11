Fútbol Infantil. Las Impares jugaron su última fecha y se vienen los Cuartos de Final

El Departamento de Divisiones Inferiores de la LROF informa que se completó la etapa clasificatoria de las Impares tras jugarse la última fecha este sábado y domingo, además de un partido pendiente de la 2005 que se jugó el jueves por la tarde entre Racing y Olimpia/SA. Con estos resultados, los ocho clasificados de cada categoría disputarán este próximo sábado 04 los cuartos de final del Torneo Clausura. Cada categoría disputará esta instancia en la cancha del equipo que clasificó primero.

Resultados Impares

River de Villa Bonita vs Mojomi: 2005: 0-1. 2003: 0-2. 2001: 2-0.

Racing vs Olimpia/San Antonio: 2001: 3-6. 2003: 0-2. 2007: 1-1. 2005: 1-1.

Ex Alumnos 185 vs San Martín: 2007: 1-1. 2005: 2-2. 2003: 3-1. 2001: 3-1

Atlético Alem vs Campo Grande: 2001: 0-1. 2003: 1-1. 2005: 1-2.

Atlético Oberá vs Atl. Campo Viera: 2003: 3-1. 05: 2-0. 07: 0-0. 09: 0-3. 2001: 1-2.

AEMO vs Atl. A del Valle: 2001: 2-2. 2003: 3-0. 2005: 2-2. 2007: 2-3

Posiciones

2007: Olimpia/SA 23, AEMO 21. A. del Valle 21. Iguazú 19. San Martín 17. Ex Alumnos 185 (17). C. Viera 13. Atlético Oberá 11. Atl. Alem 7. River 6. Racing 3

2005: AEMO 32. Iguazú 29. Olimpia/SA 29. Atlético Oberá 27. C. Viera 16. A. del Valle 15. Racing 15. Mojomi 14. Ex Alumnos 185 (11). C. Grande 9. River 9. San Martín 8. Atl. Alem 2.

2003: Atlético Oberá 32. AEMO 30. Olimpia/SA 28, Iguazú 27. C. Viera 21. Racing 15. Atl. Alem 14. Ex Alumnos 185 (13). C. Grande 12. San Martín 10. Mojomi 9. A. del Valle 5. River 3.

2001: Olimpia/SA 32, Atlético Oberá 23. A. del Valle 22. River 19. Ex Alumnos 185 (19). San Martín 18. Iguazú 17. AEMO 15. Mojomi 14. C. Viera 12. Racing 10. Campo Grande 6. Atl. Alem 3.

Cuartos de Final- 04/11

2007- lugar: Club Olimpia.

Olimpia/San Antonio vs Atlético Oberá – A. del Valle vs. Ex Alumnos 185

AEMO vs Campo Viera – Atlético Iguazú vs San Martin

2005- lugar: Complejo Dep. Ian Barney

AEMO vs Mojomi – Iguazú vs Racing

Olimpia/San Antonio vs A. del Valle – Atlético Oberá vs Campo Viera

2003- Lugar: Cancha Atlético Oberá

Atlético Oberá vs Ex Alumnos 185 –Olimpia/San Antonio vs Racing

AEMO vs Atlético Alem – Atlético Iguazú vs Campo Viera.

2001- Lugar: Club OLIMPIA

Olimpia/San Antonio vs AEMO – A. del Valle vs San Martín

Atlético Oberá vs Atlético Iguazú- River vs Ex Alumnos 185

