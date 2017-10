Lluvia de goles en la 9ª fecha

A pesar de que cerca de la hora del inicio de los encuentros programados para este domingo el clima comenzó a jugar en contra, pudo jugarse completa la 9ª fecha del Clausura 2017 “70 Aniversario” de la LROF, así como uno de los partidos pendientes. Solo Ex Alumnos 185 y San Martín volvieron a suspender su partido pendiente de la 1ª fecha, el cual deberá ser reprogramado para poder continuar con las fechas restantes.

Por la 9ª fecha solo había partidos correspondientes a la Zona 1. En Leandro N. Alem, Atlético Iguazú recibió a River de Villa Bonita para protagonizar un encuentro complicado debido a las condiciones climáticas. A pesar de ello, los equipos salieron a buscar el resultado al punto de finalizar el primer tiempo empatados en 2, con goles de Ramón Sosa para el local y de Sergio Olivera para la visita. Pero en el complemento fue el equipo de “La Villa” el más contundente y con goles de Franco Saavedra, Hernán Ifrán y Maximiliano Roque, logró quedarse con la victoria por 5 a 2. En tanto, en Villa Svea, Racing recibió a Atlético Alem. Los dos se habían cruzado la semana pasada con victoria de La Academia y el Decano de Alem quería revancha. Con una cancha muy rápida por la lluvia, fue el local el que abrió el marcador con gol de Leandro Osorio y así se fueron al descanso (1-0). Pero Atlético Alem no tardó en empatar el encuentro a poco de empezar el complemento con un gol de Kevin Martins e incluso lo dio vuelta con el gol de Sebastián Vera. Poco duró la alegría porque un minuto después volvió a aparecer Osorio para empatar el partido. Diez minutos después aparecieron Guillermo Rodríguez y Diego Estévez para poner en ventaja a Racing que parecía sepultar el resultado, aunque aún quedaba una más para que Diego Shulz descontara. 4 a 3 fue el resultado final. Libre en esta fecha quedó Olimpia/San Antonio.

Además se recuperó el partido pendiente de la 6ta fecha entre AEMO y Atlético Campo Grande. El “municipal” no solo quería ganar por ser local, sino que además una victoria le significaba treparse a lo más alto de la tabla de la zona 2, mientras que el Aurinegro intenta salir de una racha negativa de partidos sin ganar. Partido de ida y vuelta en el Rodolfo Lobo Fischer del Complejo Deportivo Ian Barney, donde AEMO se puso en ventaja con el gol de Kevin Carrizo y además Campo Grande se quedó con uno menos. Así y todo la visita logró empatar con el gol de antes de irse al descanso. En el complemento no tardaron en llegar más goles. Primero fue Enzo Fariña quien de tiro libre puso en ventaja al local, pero un minuto después apareció para empatar. Pablo Stupiski de penal y Luis García pusieron nuevamente en ventaja a AEMO y con el descuento de el partido terminó 4 a 3. Mientras que el pendiente de la zona 3 de la 1ª fecha entre Ex Alumnos 185 y San Martín no pudo jugarse.

Lo que viene

Pendiente de la 5ª fecha

Miércoles 01/11

Atlético Iguazú vs Racing-

19 hs en Cuarta División y 21 hs en Primera División

