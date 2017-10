Fútbol Femenino- Ni la lluvia las pudo parar

La amenaza de una tormenta no fue impedimento para que este domingo se jugara en su totalidad la 4ta fecha del Torneo Inicial de Fútbol Femenino de la LROF. El Club Atlético Oberá fue el escenario para una jornada a puro fútbol, goles y además grandes muestras de camaradería entre los equipos que se dieron cita en el Estadio Alfonso Feversani. Las Decanas, anfitrionas de turno, no dejaron nada librado al azar e incluso realizaron sorteos de diferentes premios. Todo sirvió para que el factor clima no fuera tenido en cuenta y pasara a segundo plano.

En ese marco, el primer partido fue entre Cerro Corá y Atlético Campo Viera, que terminó empatado en uno con goles de Carolina Alonso para las del departamento de Candelaria y de Mabel Ríos para las viereñas. El empate significa el primer punto para Cerro Corá, que de a poco va encontrando su fútbol, en tanto que al conjunto de la Capital del Té le significa mantenerse un escalón por encima de su rival de turno.

La lluvia y el campo de juego rápido le sirvieron mejor a Mojomi que a Atlético Iguazú de Leandro N. Alem, equipos que se enfrentaron en el segundo encuentro de la tarde. El representativo de Santa Rita necesitaba una victoria para prenderse en la lucha por los primeros puestos, pero en frente tenía al escolta que en la fecha anterior registró la primera goleada del torneo. Sin embargo, Iguazú no pudo repetir su rendimiento y aunque fue un partido muy parejo terminó cayendo con un marcador de 3 a 0. La figura de Mojomi fue Mary Krombauer, quien tuvo su tarde deseada al convertir su primer hat-trick (metió los tres goles).

Y la frutilla del postre fue nada más y nada menos que un clásico de la LROF, esta vez en versión femenina, entre Atlético Oberá y Ex Alumnos 185. Las Decanas y las del Altiplano Obereño se enfrentaron por primera vez en un torneo oficial reeditando de alguna manera este clásico de la Capital del Monte, lo que permitió que se generara otro clima con cánticos desde las hinchadas que se mantuvieron firmes pese a la lluvia. Y en la cancha las cosas se le dieron mejor a las locales, aprovechando las ventajas defensivas del Exa y rápidamente se pusieron en ventaja con el gol de la goleadora Fabiola “Loly” Krzeczkowski (de penal), y sin tiempo a festejar ya aumentaron el marcador con otro tanto de Romina García. La visita sintió el golpe y dejó más espacios para que llegara el tercer gol, esta vez de la mano de Milu Ramírez. Con el 3-0 se fueron al descanso y en el complemento pareció que Ex Alumnos ajustó su juego porque no hubo más goles aunque Atlético Oberá estrelló dos pelotas en el travesaño. El final fue a puro festejo para las Decanas que se afirman en lo más alto de la tabla.

Tuvo fecha libre Las Águilas de Campo Viera.

