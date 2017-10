Posadas se tiñe de celeste

Entonado por el triunfo de la primera fecha, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a Talleres de Tafí Viejo, Tucumán, por la segunda fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina (ex TNA).

El partido se disputará desde las 21.30, en el estadio “Finito Gehrmann” de Posadas, con entrada gratuita para favorecer el acceso del público y garantizar el aliento a favor del Celeste. Dirigirán Maximiliano Moral y Juan Trías.

Sabido es que actualmente el piso del estadio de OTC está siendo reacondicionado, circunstancia que fue aprovechada para llevar al equipo a otras localidades de la provincia que no tenían posibilidad de observar competencias de Liga Nacional.

Así, en el debut en el campeonato, el conjunto obereño hizo las veces de local en Eldorado y obtuvo un gran triunfo 90 a 88 ante Asociación Mitre de Tucumán, a pesar de contar con un equipo diezmado por la falta de internos.

Pero sacó a relucir una gran entrega y exhibió una notable efectividad en triples, con 15 aciertos en 28 intentos.

En tanto, para esta noche el entrenador Sebastián Torre contará con el norteamericano Chris Hooper, un interno de 1.98 metro y 109 kilos proveniente basquetbol británico.

Si bien el foráneo arribó el jueves a Oberá y apenas entrenó un par de veces con sus compañeros, ante la carencia en el juego interior, se especula que tendrá varios minutos en cancha. Por su parte, Fernando Calvi todavía se halla en etapa de recuperación de un desgarro.

Respecto al rival de turno, en la primera fecha Talleres se impuso 82 a 74 como local ante Independiente de Santiago del Estero; y luego inició una gira por el Litoral, donde el miércoles perdió 67 a 61 ante Villa San Martín y el viernes se impuso 88 a 64 frente a Hindú, ambos en Resistencia, Chaco.

Por ello, el trajín de los últimos días tal vez sea un factor favorable al Celeste.

“Trataremos que no nos cueste tanto en el poste bajo. Me parece que Talleres tiene un juego más parecido al nuestro, si bien tienen internos, es un equipo con buenos jugadores, dos o tres internos buenos, y un base también muy bueno. Pero nosotros seguiremos con nuestro planteo”, analizó en la previa el obereño Leonardo Ruiz Díaz.

22

Son los años que pasaron desde la última vez que la capital de la provincia recibió un partido de la segunda categoría del básquet nacional. El 15 de junio de 1995, Luz y Fuerza se consagró campeón del Torneo Nacional de Ascenso (TNA), tras vencer en la final a Mendoza de Regatas y ascendió a la Liga Nacional de Básquetbol.

Artículo visitado 22 veces, 22 visitas hoy