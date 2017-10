Las “Decanas” serán anfitrionas en la cuarta fecha

El Club Atlético Oberá será sede de la cuarta fecha del Torneo Inicial de Fútbol Femenino de la L.R.O.F y las “Decanas” serán anfitrionas en esta ocasión. “Queremos que el fútbol femenino crezca y hoy tenemos la oportunidad de que cada equipo se sienta cómodo en cada detalle, esperamos que todo salga bien. Esperamos que haya mucha audiencia y que le público pueda ver fútbol de primera como fueron los últimos partidos”, comentaron.

“Cada jugadora soñaba con ser parte de la A.F.A. y ahora en la cuarta fecha todas estarán fichadas, además la A.F.A. nos facilitará un seguro a cada una de las jugadoras. Queremos agradecer a Juan Carlos “Cacho” Skavinsky, a Autopartes Sol, Darío Gómez, Unarte, a la Fundación Nexo Sport, a La Roca Braganza, Dore Panificados, Cristian Acuña y a Urdiembre Indumentaria por colaborar y apoyarnos” finalizaron.

La cuarta fecha del Torneo de Fútbol Femenino se disputará este domingo 29 de Octubre en el estadio “Alfonzo Feversani” del Club Atlético Oberá (Avenida Andresito y España) con los siguientes juegos:

14:00 – Cerro Cora VS Atlético Campo Viera

15:30 – MoJoMi VS Atlético Iguazú

17:00 – Club Atlético Oberá VS ExAlumnos 185

Libre: Las Águilas de Campo Viera

Artículo visitado 5 veces, 5 visitas hoy