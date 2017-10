Discutió con su ex, la encerró y ella incendió el departamento

Los vecinos temblaban cada vez que la veían llegar al departamento de al lado, ya que las discusiones y amenazas eran habituales, pero esta vez la situación pasó a mayores y casi terminó en tragedia.

El martes al mediodía, Cristina D. (30) se presentó en el domicilio de su ex pareja, identificado como José Tomás R. (31), con la intención de charlar para aclarar algunos puntos que en el pasado derivaron en la ruptura, manifestó después.

El encuentro se concretó en un inmueble de calles 25 de Mayo y Lavalle de esta localidad.

En un primer momento llegaron a un acuerdo y la cosa parecía encarrilada, al punto que almorzaron juntos. Todo comenzó a complicarse en la sobremesa, donde abundaron las bebidas alcohólicas y resurgieron los reproches.

La discusión fue en aumento, retomaron los gritos e insultos. En un momento dado, según la versión del hombre, ella tomó un cuchillo y lo atacó, aunque logró esquivar los puntazos, tras lo cual salió del departamento y llaveó la puerta dejando encerrada a su ex.

Lejos de tranquilizarse, la mujer tomó un encendedor y prendió fuego el colchón de la cama del sujeto. Por lo inflamable del material en cuestión, las llamas avanzaron rápidamente por las cobijas y otros muebles, lo que produjo una densa humareda.

El hombre, que estaba afuera, se dio cuenta de la situación y abrió la puerta del departamento, por donde la mujer salió ilesa y regresó a su domicilio, en el barrio Kilómetro Cero.

Luego el afectado radicó la correspondiente denuncia ante la Seccional Tercera y más tarde su ex fue notificada de la instrucción de una causa en su contra por daños y amenazas. La misma se tramita en el Juzgado de Instrucción Dos.

Vecinos del lugar se mostraron indignados por el hecho, ya que varias veces fueron testigos de las peleas entre los protagonistas de este caso, aunque en esta ocasión la desafortunada actitud de los contendientes puso en serio riesgo a terceros.

