Fernández no acusó recibo de la derrota pero admitió que falta unión en el FR local

Luego de los resultados obtenidos el domingo último, en las elecciones legislativas y para el defensor del pueblo en Oberá, los análisis que se hicieron fueron muchos. La electa Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann-que recibió el apoyo del Intendente local Carlos Fernández- ganó por sumatoria de lemas. En forma individual, el candidato de Cambiemos Roberto Silverston, casi le duplicó en votos. De todas formas, para legisladores provinciales y nacionales, el triunfo fué aquí para Cambiemos, lo que puso nuevamente sobre la lupa, la gestión municipal y de los Renovadores que integran el espectro local.

No obstante, el jefe comunal, no recibió el impacto y deslindó responsabilidades. En declaraciones al Aire de Integración dijo que “creo que Oberá nos ha dado nuevamente el apoyo, en la persona de Patricia Nittmann, defensora del pueblo electa, eso es sumamente importante para nosotros y la militancia. Todos los sublemas han trabajado, eso fué fundamental, el resultado está de acuerdo al voto, es lo que la gente ha decidido”, indicó, más allá que el triunfo resultó de sumatoria de lemas

En cuanto al funcionamiento de la Defensoría, sostuvo Fernández que “el presupuesto para el defensor del pueblo fué armado para lograr la reglamentacion. Hay que ver además los espacios, personal y para ello se necesita tiempo, sin internet, telefono y computadoras no se puede trabajar, por eso se puso la fecha de inicio en abril. De todas maneras, de inmediato tendremos la primera reunión de trabajo, para tener el mejor defensor del pueblo”.

Por otra parte, insistió en que su gestión sigue trabajando “para todos por igual, trabajamos a puertas abiertas, ésta persona (por sí mismo) tiene la firme intención de dialogar”.

Y en referencia al porqué de la derrota en las legislativas provinciales y nacionales en esta ciudad, dijo que “nuestra sociedad ha recibido el impacto y la información de Cambiemos, ha influido mucho en el último tramo de la campaña, la figura de Macri, Vidal y otros, escondiendo la figura de quienes eran candidatos realmente, aqui tuvimos hasta la visita de Micchetti y ellos fueron las figuras. De cualquier manera, el FR sigue mostrando su importancia, nosotros seguimos apostando de la misma manera acompañando al Gobernador Pasalacqua y a Carlos Rovira, pero sin dudas, ésto llevará a hacer un análisis concreto y sincero de seguir trabajando de cara a la gente”.

Luego también puntualizó en que la ciudad de Oberá como Posadas “es distinta” a las demas localidades que son más pequeñas. “La gente de aqui no analizó si subía el combustible, la tarifa eléctrica, sino vió la visita de estas figuras, no hubo análisis de situaciones sino de personas”.

“En las otras localidades (donde ganó el FR) que son mucho más chicas, la gente tiene un contacto más directo con el Intendente, mucho más fluido, es más fácil que en Oberá, donde tenemos mas de 70 mil habitantes igual que Posadas con más de 350 mil habitantes. Igualmente tenemos un espaldarazo con la elección del defensor del pueblo, ya que en las otras categorias perdimos”, señaló.

Consultado si hace falta más unión en el FR de Oberá dijo que “por supuesto, eso no es nuevo ni un secreto, debemos trabajar en conjunto para que la ciudad siga desárrollandose, yo lo vengo diciendo desde que estoy acá, y no solo dentro del Frente Renovador sino con otras fuerzas, por el bien de Oberá, es necesario un diálogo fluido, no importa el partido. Me gustaria que hoy mismo estén aqui todos los que fueron candidatos a defensor del pueblo y con todo respeto lo digo, hoy creo que tendrían que estar todos, los que decían que no están de acuerdo con ésta conducción, hablar de frente, para beneficiar a todas las personas”, enfatizó.

Finalmente acotó que “cada vez tenemos problemas sociales más grandes, no hay trabajo y no hay recursos. Nosotros estamos en un rumbo de cambio constante con todas las instituciones, tenemos un momento de madurez muy importante, pero hace falta diálogo”, indicó el alcalde obereño.

Dicen que para dialogar hace falta más de uno- pero sobretodo- que alguien dé el puntapié inicial, habrá que ver quién lo hace.

