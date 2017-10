Saldo del fin de semana de tormentas para la CELO

El clima volvió a azotar el área de concesión de la Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá. En esta ocasión fueron las descargas atmosféricas las que hicieron su trabajo. Por eso, el saldo negativo estuvo centrado en fusibles, descargadores y transformadores quemados. El domingo de elecciones, finalizada la tormenta y habiendo atendido las emergencias troncales el sábado, el sector eléctrico trabajó con más equipos de lo habitual para alcanzar el final de jornada con la planilla de reclamos casi al 100% atendida.

El Agua Potable sufrió las consecuencias de la falta de Energía, por un lado, y el gran aumento de caudal del Arroyo Bonito, por otro. Esto obligó a racionalizar el Servicio de distribución de Agua durante el fin de semana y hoy, habiendo bajado la cota del Arroyo, a la limpieza de la toma de agua. Está tarea se debe hacer con el bombeo apagado y por consecuencia- se debe cuidar el uso del vital líquido nuevamente.

Las Telecomunicaciones sufrieron la fragilidad que tiene la electrónica ante los eventos atmosféricos eléctricos, se quemaron muchos módems que no fueron desconectados a tiempo por el usuario. Con respecto a las redes troncales, se debieron reponer las protecciones y no fueron de mucho tiempo los cortes de servicio.

Por último, el Servicio de Saneamiento no tuvo que lidiar con el aumento de nivel de los arroyos como en otras oportunidades. Los tubos que cruzan los cursos de agua y que se habían rotos ocasiones anteriores, fueron reforzados oportunamente y no sufrieron desperfectos. Por otra parte, la recomendación de siempre. Sr. Socio, los desagües pluviales no deben conectarse a las cloacas. Esto realmente perjudica al sistema en general. Se volvió a observar un aumento de caudal en Planta de tratamiento y se debió a que existen aún este tipo de conexiones prohibidas.

