Comerciantes plantearon inquietudes sobre ordenanza que regula el uso de bolsas plásticas

La Cámara Regional de Industria Producción y Comercio de Oberá se reunió con el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Chaves y el Director de Saneamiento Ambiental, Herbert Castellanos para plantear inquietudes de los comerciantes en cuanto a la Ordenanza que regula la utilización de bolsas plásticas en los comercios.

El presidente de la CRIPCO, Fabián Jamasmeie explicó que hace casi un año se habla del tema “nosotros felicitamos al Municipio porque sin tener una ordenanza, se logró la reducción en cantidad de las bolsitas que utiliza la gente en los comercios. En ese momento cuando comenzamos con ese tema desde el municipio pide que se cobre las bolsas para desalentar su utilización. Los comerciantes comienzan a cobrar, no todos, pero la mayoría comienza a cobrar las bolsas o a no entregarlas y hace un mes atrás aproximadamente se aprueba la ordenanza que expresa que no se puede cobrar al consumidor final la bolsita. Desde el Municipio nos solicitan que colaboremos con la reglamentación de la ordenanza, pero los comercios nos dijeron que primero se tienen que poner de acuerdo ya que en un principio les pidieron que cobren y después que no”.

Jamasmeie aclaró que el socio de la CRIPCO en su mayoría quiere comenzar a entregar bolsas biodegradables, pero quiere saber bien como es el tema. “Yo entiendo que el Ejecutivo es independiente del Concejo Deliberante y cuando los concejales aprobaron la ordenanza desconocían que el Municipio nos había pedido que se cobre la bolsita y en el texto estipulan que no se le puede cobrar al consumidor. Tuvimos una reunión con representantes del Concejo, del Municipio y la mayoría de los supermercados. Se les explicó la situación y se les comentó la cantidad de bolsas que disminuyó en la entrega y es mucha la cantidad de bolsas que se dejaron de entregar”.

El titular de la Cámara que nuclea a los comerciantes manifestó que el cobro, desalienta a que el comprador lleve más bolsas, “si vos estás en la caja y te regalan las bolsitas pedís más, si bien no se les regala la bolsa porque eso está en el costo por supuesto, si no se cobra nuevamente se incrementará el uso de la bolsa. Hemos enviado al Concejo la información de cuantas bolsas se dejaron de entregar y es una cifra muy grande. La gente de los comercios dice que si no se le cobra la gente va a exigir que se le entregue más bolsitas y con toda la razón porque la ordenanza está así. Como no se reglamentó la ordenanza todavía no está en vigencia y están a tiempo de cambiarla. Nos prometieron que dentro de los 15 días de esta reunión desde el concejo van a responder sobre este tema y así definir si se cambia o no eso. La idea en lo posible es dejar de entregar las bolsitas y que la gente tenga la necesidad de ver otras opciones y llevar su propia bolsa al supermercado” finalizó Jamasmeie.

Fuente: www.meridiano55.com