Actualidad del Fútbol Infantil (Divisiones Inferiores)

Tras jugarse los encuentros de la Divisiones Inferiores en Categorías Pares y el pendiente de las Impares, se completó la etapa clasificatoria de las Pares y aún queda una fecha más para finalizar las Impares. Se trata de la 10a fecha que anteriormente no se había podido jugar debido a fuerza mayor, donde se dieron los siguientes resultados:

del Valle vs. Aemo (Cancha: Complejo A. Del Valle)

Categ. 2002 2004 2006 2008 Result 0-3 1-1 2-1 5-0

Ex – Alumnos 185 vs. Olimpia/San Antonio (Cancha: Ex – Alumnos 185)

Categ. 2002 2004 2006 Result 0-0 0-2 0-0

Atl. Iguazú vs Atlético Oberá (Cancha Iguazú Alem)

Categ. 2002 2004 2006 2008 Result 1-2 0-1 0-1 5-1

San Martin vs. Atlético Oberá (Cancha: Complejo 25 de Mayo)

Categ. 2001 2003 2005 2007 Result 2-1 0-0 3-5 4-2

Próxima fecha (última) Impares

Aemo vs. A. del Valle – Cancha: Complejo de Oberá

Categ. 2001 2003 2005 2007 horario 14.00 15.15 16.15 17.00

River vs. Mojomi – Cancha: River de Villa Bonita

Categ. 2005 2003 2001 horario 09.00 10.00 11.00

Racing vs. Olimpia/ San Antonio– Cancha: Racing de Villa Svea

Categ. 2001 2003 2005 2007 horario 08.30 09.40 10.40 11.40

Atlético Oberá vs. Campo Viera– Cancha: Atlético Oberá

Categ. 2003 2005 07/09 2001 horario 08.30 09.40 10.40 11.40

Ex – Alumnos 185 vs. San Martin– Cancha: Ex – Alumnos

Categ. 2007 2005 2003 2001 horario 08.30 09.20 10.20 11.30

Atletico Alem vs. Atl. Campo Grande– Cancha: Iguazú De Alem

Categ. 2001 2003 2005 horario 09.00 10.20 11.20

SEMIFINALES IMPARES (Fecha a confirmar)

Categoría 2002

AEMO vs Atlético Oberá – Olimpia/San Antonio vs Atlético Iguazú

Categoría 2004

Olimpia/San Antonio vs AEMO – Atlético Oberá vs Atlético Iguazú

Categoría 2006

Atl. Aristóbulo del Valle vs Atlético Iguazú – Atlético Oberá vs AEMO

