Un estreno complicado

Con un plantel claramente limitado, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche la visita de Asociación Mitre de Tucumán, por la 1ª fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina (ex TNA).

El partido se disputará desde las 21.30, en el estadio del polideportivo municipal de Eldorado, con el arbitraje de Maximiliano Piedrabuena y Sebastián Vasallo.

En la previa, las condiciones del debut del Celeste están lejos del ideal por lo que habrá que dejar un plus de esfuerzo en la cancha para poder al menos competir ante un rival mucho mejor ensamblado.

Al conocido inconveniente con el piso de la cancha, que en estos momentos está siendo construido de cero y obligó a improvisar una localía en otra ciudad, en las últimas semanas se sucedieron una serie de adversidades que fueron diezmando al equipo.

Primero sufrió la baja del norteamericano Romond Jenkins, quien llegó y entrenó en Oberá, pero luego tuvo que regresar a su país por problemas personales.

Para colmo, la segunda ficha extranjera nunca pudo concretarse por problemas con la visa del canadiense de origen africano Jenkins Bennie Lufile, lo que demoró su llegada al país y finalmente trabó su contratación.

Para completar el cuadro adverso, el ala pivote Fernando Calvi se desgarró y estará ausente en el inicio de la temporada. Se trata del jugador de OTC de mayor talla y no es un dato menor, puesto que el entrenador Sebastián Torre había puesto todas las fichas del juego interior en los foráneos que no llegaron.

Y un dato marca la desventaja que afrontará el Celeste ante los tucumanos: el obereño Leonardo Ruiz Díaz, de 1.92 metro de estatura, tendrá la misión de defender a los más altos de la visita, dos pivotes de 2.04 y 2.02 que alternan la posición.

También contará con un plantel de menor recambio, ya que el DT contará con sólo seis jugadores entre fichas mayores y U23.

“Vamos a jugar sin pivote y presentaremos un equipo totalmente diezmado. Es una pena no poder presentarnos a la altura de lo que trabajamos, pero trataremos de transformar la debilidad en fortaleza corriendo más”, indicó Torre.

Reconoció que el rival de esta noche “es la antítesis a nosotros”, al tiempo que agregó: “Nuestra defensa es buena, pero sufrimos la lucha aérea. Por eso, ante la falta talla debemos capitalizar el contragolpe, pero para eso primero hay que tomar el rebote”, analizó.

