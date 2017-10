Se invita a la comunidad a observar la muestra fotográfica de Jessica Noemí Leites. Consiste en fotografías de miradas.

La artista expresó que la muestra se expone bajo el lema “Es que tus ojos me dicen, lo que no se atreven tus labios, Es la evidencia irrebatible, que con tu mirada has manifestado”. Ésta es una exposición de fotos que tiene como objetivo mostrar una de las cosas más hermosas creadas por Dios, pensar que con ellas vemos al mundo y el mundo nos ve a nosotros.

Artículo visitado 1 veces, 1 visitas hoy