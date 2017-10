Es obereña, nació con parálisis cerebral y ahora presentará un libro de poemas

Paola Arianne Delgado nació en Oberá con parálisis cerebral espástica por hipoxia perinatal, a los doce años tuvo su última operación. Ahora acaba de cumplir 29 y publicó un libro de poemas “Con textos diferentes de un mismo amor”. Un ejemplo de vida sobre cómo superar nuestras limitaciones a través del arte.

La joven contó su experiencia de vida en el programa Misiones Cultural, que se emite por FM Libertad de Misiones Online, y refirió que comenzó a escribir poesías como una forma de catarsis. Recorrió un largo camino desde el momento de escribir su primera poesía, luego el sueño de editar, y por último la realización del libro. En la entrevista sostenida en el programa cultural, contó que la publicación la pagó con sus ahorros y que significó mucho sacrificio para ella.

La presentación de la obra se realizará en breve en la ciudad de Oberá. El libro ya se encuentra a la venta en Editorial Dunken, en el siguiente link:

Mi nombre es Paola Arianne Delgado. Nací en Oberá, Misiones, Argentina, el 17 de octubre de 1988. En mi adolescencia descubrí en la escritura, particularmente en la poesía, una forma de comunicación que me permitía expresar todas aquellas emociones sin límites, para las cuales, a menudo, no encontraba palabras. Todos mis sentimientos mudos cobraban vida de forma sencilla sobre una hoja de papel. Lo que el corazón no podía decir a viva voz, mi puño terminaba escribiéndolo, casi sin pensar con todas las letras. Hoy publico este libro, con la certeza de cumplir un sueño y la esperanza de ayudar a que alguien logre, con ayuda de estos versos, decir todo lo que en su interior se calla.

