Alumnos y Egresados de la FAyD destacados este año

Este año, muchos alumnos y egresados de la Facultad de Arte y Diseño han tenido repercusión en proyectos donde lograron inserción y concursos en los que participaron. “El objetivo social que persigue la carrera es fundamental para esto: Nos pone muy contentos que se note este esfuerzo de los docentes y de la casa de estudios y que la aptitud de nuestros alumnos y egresados se refleje en cuestiones tan positivas”, dijo Juan Kislo, Decano de la FAyD.

El nivel de estudios y la creatividad e iniciativa de alumnos y egresados pone de manifiesto el lugar que ocupa esta Facultad, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones.

Digno de mencionar, es el proyecto Mofi Sensory, ganadora del concurso de ideas innovadoras “INN-Oberá” organizada por la Municipalidad y otras instituciones intermedias de la ciudad a través del programa “Ciudades Para Emprender”. Entre 10 proyectos finalistas, esta investigación fue la más contundente en materia de apoyo a la sociedad.

El diseño y mejoramiento de elementos como ropa y juguetes para niños que padecen Trastorno de Aspecto Autista (TEA) es la prioridad del equipo ganador, que ahora pretenden seguir en otro concurso, a efectos de conseguir más apoyo para llevarlo adelante como emprendimiento. Si bien el premio al que se hicieron acreedores es de $20.000, precisan más dinero para realizar esta iniciativa en serie, como una impresora 3D para seguir con una línea completa con 21 productos, entre ellos chalecos ortopédicos para poder manejar su peso, una manta de presión para que en el sueño el chico se sienta contenido y luego cubos de desarrollo motriz cognitivo para reconocimiento de texturas.

El nuevo paso que dan es un concurso denominado “Macro nave 2017” que corresponde a la Escuela de negocios de Pilar (BsAs) donde buscan llegar a semifinales.

Eleonora Toledo y Sebastián Álvarez; egresada de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Diseño y estudiante avanzado respectivamente, fueron los que comenzaron a pensar en este proyecto a partir de una experiencia cercana con un familiar.

“Nos dimos cuenta que hoy en día mucho de los productos existentes en el mercado para este tipo de patologías poseen un costo muy elevado haciendo que el tratamiento de este tipo sea imposible para personas de bajos recursos. Hemos investigado mucho acerca del autismo y el trastorno en sí para poder elaborar estos productos”, dijo Álvarez.

“Mofi significa motricidad fina y sensory: sensorial. Buscamos la no discriminación con igualdad de oportunidades, los productos actuales no tienen diseño y estética y se los discrimina a los chicos por esto, por lo que rediseñamos mejorando esto y la estimulación para permitir un mejor tratamiento,” indicó

“Todos piensan que el TEA es algo malo, pero no es así, los chicos son muy inteligentes pero aislados con reacciones bruscas tal vez. En Diseño Industrial se armó una línea textil y de juguetes pensados exclusivamente para ellos. Se trabajó bajo un concepto clave “flora y fauna Misionera” donde cada producto lleva una composición sensorial que estimula al niño. La línea consta actualmente de camperas con peso intratela removible, y 3 componentes extraíbles (boa de cuello, chaleco de peso y riñonera de peso) y mantas de compresión en 3 diferentes tamaños. Y una línea de cubos multi-sensoriales los cuáles estimulan percepción, visión, tacto y audición”, sostuvo el alumno.

“Queremos llegar a los más de 300.000 niños que componen el Nea y Noa, que sabemos existe, además de concientizar a la población y sensibilizar”, señaló Álvarez.

Otros ganadores

También Vanesa Kunz, con el proyecto “Taller de Impresión de Juguetes 3D”, logró el segundo lugar con 15 mil pesos de premio en el mismo concurso, pertenece a la misma Facultad de Arte y Diseño. Su idea propone que los niños realicen dibujos en un papel y que a través de un programa especial, ese dibujo se transforme en un muñeco real.

Asimismo, en el evento de Fotografía denominado Iguazú en Foco, efectuado en el mes de septiembre en esa localidad, alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá de la carrera de Medios Audiovisuales y Fotografía se llevaron los tres primeros premios:

Primer Premio, Imanol Sánchez con $5000; Segundo premio, Yesica Troche se llevó $3000 y Sergio Gabriel Sarlej se hizo acreedor de $2000.

Además, estudiantes de la misma carrera, Gabriela Sanabria y Nerea Babi, resultaron ganadoras en la Categoría “Comunicación Gráfica”, modalidad Fotografía Documental” de la EXPOCOM 2017 – Exposición de trabajos de las carreras de Comunicación, en el marco del Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM) organizado por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en septiembre de 2017.

