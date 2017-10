Empate en la Villa

En el único encuentro que hubo este fin de semana, Atlético River de Villa Bonita empató 1 a 1 con Atlético Iguazú de Leandro N. Alem. El partido tuvo lugar en el estadio Juan Adelino Juristch de Villa Bonita y correspondió a la 4a fecha del Clausura 2017 copa “70 Aniversario”, uno de los cruces que habían quedado pendientes y que debían recuperarse.

Los otros encuentros pendientes, Atlético Alem vs Racing (también por la 4a fecha), Atlético Campo Grande vs AEMO y Ex Alumnos 185 vs San Martín (correspondientes a la 1a fecha), nuevamente tuvieron que ser suspendidos debido a la imposibilidad de jugar en los respectivos escenarios por las malas condiciones del clima. Estos partidos deberán ser reprogramados una vez más.

No se sacaron diferencias

En la Villa, Atlético River recibió a Atlético Iguazú en un partido en el que el local tuvo mayor posesión del balón pero no pudo capitalizar sus ataques para romper el marcador en cero, mientras que la visita se replegaba y apostaba a la velocidad para salir de contra. El primer tiempo sirvió para medir fuerzas y si mucho más, terminaron yéndose al descanso sin goles. No fue hasta el complemento que llegaron los goles, cuando a los 25´ el árbitro Daniel Ramírez cobró penal para la visita que el goleador Sebastián Kruk cambió por gol ante la sorpresa de todos. El reclamo por el penal fue general, y el saldo fue la expulsión de un jugador de River, que se vio perjudicado y estaba en desventaja. Sin embargo, el local siguió buscando y minutos después tuvo su premio cuando el línea Víctor Da Rosa le marcó al juez una infracción en el área y este cobró el penal. Julio Sosa fue el encargado de marcar la paridad en el momento justo. También Iguazú tuvo un expulsado, en este caso fue el arquero Emanuel Parayba. Los equipos movieron sus bancos pero los esfuerzos no tuvieron mayores resultados y el partido finalizó en este empate.

Lo que viene- la 6a fecha

Este lunes, aprovechando el feriado, se jugarán los partidos correspondientes a la 6a fecha del Clausura.

Zona 1 – 14 hs. Cuarta y 16 hs. Primera

Racing vs Atlético River – Estadio Juan Pratz Rivas (Villa Bonita)

Olimpia/San Antonio vs Atlético Iguazú – Estadio Juan G. Cáceres (Barrio Tiro Federal)

Zona 2 –

AEMO vs Atlético Campo Grande – Estadio Rodolfo Lobo Fischer

Atlético Oberá vs Mojomi – Estadio Alfonso Feversani

Zona 3-

San Martín vs Ex Alumnos 185 – Complejo Deportivo 25 de Mayo

Atlético Aritstóbulo del Valle vs. Atlético Campo Viera – Complejo Deportivo A. del Valle

Artículo visitado 4 veces, 4 visitas hoy