La Fiesta Nacional del Inmigrante 2017 arrojó un superávit de más de un millón y medio de pesos

En conferencia de prensa realizada este lunes en la sede de Federación de Colectividades, el presidente de la entidad Juan Hultgren y el Tesorero Enrique Skavinsky, brindaron detalles generales del balance que dejó la última edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Entre otros pormenores, cabe destacar que en esta oportunidad la Fiesta arrojó un superávit de más de un millón y medio de pesos y esto permitió abonar las deudas qué Federación venía arrastrando desde gestiones anteriores. Hultgren remarcó la importancia de ponerse al día con todas las cuentas e insistió en que el Parque de las Naciones no puede solventarse por sí mismo sin el apoyo del Gobierno y la colaboración de instituciones. Asimismo, agradeció a todas aquellas que brindaron su apoyo, tales como la Municipalidad de Oberá, la Cooperativa Eléctrica (CELO), la Cámara de Turismo, municipios cercanos, comercios y empresas y muchas otras más.

“Con mucha alegría hemos terminado una nueva edición con números importantes, con lo cual se ha podido pagar los montos generados para esta última edición y también dejando un superávit para poder pagar lo que hemos recibido como deuda de la gestión anterior de 1.700.000 pesos”, declaró el presidente de Federación de Colectividades, visiblemente conforme con los resultados y agradeciendo a su equipo de trabajo. “Hemos trabajado muy bien para poder llevar adelante esta edición”, afirmó.

Por su parte, el Tesorero Enrique Skavinsky se encargó de hablar sobre los números específicos. “Se pagaron todos los gastos, a la policía, salud, y en general el 90 % de las cuentas de los gastos de la Fiesta ya se pagaron”, afirmó el tesorero, quien remarcó la necesidad de contar con el aporte de instituciones y el gobierno para financiar no solo a la Fiesta sino también al Parque de las Naciones durante el año. “Necesitamos del subsidio del estado, el apoyo que tuvimos de la Municipalidad de Oberá en el mantenimiento del Parque, es un trabajo que si tuviéramos que pagar sería mucho gasto. La Fiesta sola no se financia, y además, con la un evento de diez días no alcanza para financiarnos durante todo el año”.

Los números

Ingresos

Subsidio provincial- $ 2.500.000.

Entradas: $ 3.281.430

Otras contribuciones $ 1.950.837 (Feria Artesanal, Feria de Exposiciones, publicidades, etc.)

Total de Ingresos: $ 7.732.267

Egresos: $ 6.064.409 (artistas, mantenimiento, sonido e iluminación, seguridad, cobertura médica, imprenta, promoción de la Fiesta, retenciones a terceros, impuestos, etc).

Impuestos: $ 868.993 (SADAIC, AADICAPIF, DGR, retenciones de cheques)

Superávit: $ 1.667.857

El cierre de ejercicio será el 31 de octubre

“Para nosotros fue muy positiva esta Fiesta, pero creo que recién después de presentar el cierre de ejercicio el 31 de octubre vamos a empezar a trabajar con vistas a la próxima edición. Seguramente habrá ajustes para poder llegar en forma y en tiempo, pero creo que con estos resultados nos damos cuenta que es posible. Solo nos queda ver cómo hacer para trabajar durante todo el año como para tener un ingreso extra como para poder subsistir”, afirmó Hultgren.

En ese sentido, Hultgren adelantó que se deberán realizar eventos en el Parque para poder cubrir esos gastos. Por otro lado, el salón comercial se vuelve una alternativa para Federación, ya abonada la última cuota correspondiente de la deuda.

