5a fecha con muchos condimentos

La 5a fecha del Clausura 2017, copa “70 Aniversario”, tuvo todo los condimentos que el fútbol nos puede dar, goles y polémicas. Todo comenzó el sábado con el partido adelantado entre Atlético Campo Viera y Ex Alumnos 185, con resultado favorable para los obereños, mientras que el cruce entre Atlético Iguazú y Racing no pudo ser debido a las malas condiciones del campo de juego tras las intensas lluvias. El domingo, en tanto, pudieron cumplirse los demás compromisos.

Todos los resultados

Por la zona 1, este domingo, Olimpia/San Antonio venció en condición de local a Atlético Alem con un marcador de 3 a 1. Los de L. N. Alem comenzaron ganando el partido, pero los locales supieron revertir esta situación para quedarse con una rotunda victoria en su casa.del barrio Tiro Federal Por la misma zona, el partido entre Atlético Iguazú y Racing tuvo que ser suspendido este sábado debido a las inclemencias del tiempo. El mismo será reprogramado en la próxima reunión.

Por la zona 2, Atlético Campo Grande recibió este domingo en el Parque General San Martín a Mojomi, donde los dirigidos por Manuel Dutto lograron una importante victoria con la mínima diferencia (0-1), gracias al gol convertido por Adrián Gómez.

Mientras que el cruce entre Atlético Oberá y AEMO disputado en el estadio Alfonso Feversani, tuvo que ser suspendido cuando faltaban cerca de 15 minutos del final debido a incidentes ocurridos dentro de la cancha. El Decano ganaba 1-0 con el gol de Hugo Ely, hasta que llegó el empate de los “municipales” a los 30´ a través de Leo Meza quien tomó el rebote de un penal malogrado. Tras el empate, que generó el reclamo de los locales (por supuesto fuera de juego), el árbitro determinó la suspensión del encuentro.

Y en la zona 3, en partido jugado el sábado, Atlético Campo Viera no pudo con Ex Alumnos 185 y fue derrotado en el Club Bowling por 2 a 0. El partido fue parejo durante el primer tiempo, incluso cuando el Exa sufrió la baja de Roberto Bencharski por una lesión en el rostro. Ambos equipos llegaban con peligrosidad pero no lograban romper el cero. Esto se dio recién en el complemento, con el ingreso de Ricardo Liesenfield, quien tuvo su tarde al convertir los dos goles que le darían la victoria a la visita. En tanto que este domingo en 25 de Mayo, San Martín se midió de igual a igual con Atlético Aristóbulo del Valle y sin sacarse diferencias ambos. terminaron empatados 0 a 0.

Resultados 5a fecha

zona 1

Olimpia/SA 3 – Atlético Alem 1

Atlético Iguazú vs Racing (suspendido)

libre: Atlético River de Villa Bonita

zona 2

Atlético Campo Grande 0- Mojomi 1

Atlético Oberá 1 – AEMO 1 (suspendido a los 30´ del 2T)

zona 3

Atlético Campo Viera 0- Ex Alumnos 185 (2)

San Martín 0 – Atlético Aristóbulo del Valle 0

Posiciones 1ª

Zona 1

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Olimpia/SA 4 2 1 1 8 5 7

Atl. River 3 1 1 1 3 3 4

Atl. Alem 3 1 0 2 2 6 3

Racing 2 1 0 1 3 3 3*

Atl. Iguazú 2 1 0 1 4 3 3*

*suspendido

Zona 2

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Mojomi 4 3 1 0 5 1 10

Atl. Oberá 3 1 1 1 2 3 4 (1)

AEMO 2 1 0 1 3 3 3 (1)

Grande 3 0 1 2 2 4 1

(1) suspendido a los 30`

Zona 3

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Del Valle 4 2 1 1 5 3 7

Ex Alumnos 3 2 0 1 4 2 6

San Martín 3 1 2 0 1 0 5

Viera 4 0 0 4 1 7 0

