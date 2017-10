Cuenta regresiva para el juicio por el cuádruple crimen de Panambí

En medio de un estricto operativo de seguridad, el miércoles dará comienzo el debate oral y público por el cuádruple homicidio de la familia Knack, ocurrido el 25 de mayo del 2014 en la localidad de Panambí.

La causa tiene como imputados al ex prefecto Pablo Julio Paz (53), a Juan Godoy (48) y al chapista Marcial Alegre (48), quienes al momento del hecho residían en la localidad de San Javier.

El expediente está caratulado como “robo calificado por haber sido cometido con arma en poblado y en banda y cuádruple homicidio calificado por ensañamiento y para provocar impunidad”.

El Tribunal Penal Uno será presidido por Francisco Aguirre, segundado por sus pares Lilia Avendaño y José Pablo Rivero.

Por cuestiones de espacio y logística, el juicio se desarrollará en dependencias de la Unidad Regional II de Policía, sito en avenida Sarmiento 830 de esta localidad, con horario de inicio a las 8.30.

El traslado de los imputados estará a cargo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras que la Policía de Misiones tendrá a su cargo la custodia del lugar.

Fueron citados 105 testigos y, en principio, se prevén 18 jornadas de juicio: 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 31 octubre, más 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22 y 23 de noviembre.

La defensa de Paz estará a cargo del abogado Eduardo Paredes; Alegre será asistido por los letrados Ramón Grinhauz y Juan Pablo Fernández Rissi, mientras que Godoy contará con el asesoramiento de María Cristina Salguero.

Por su parte, el abogado Javier Millán Barredo asumirá la querella en representación de los intereses de Carlos Knack, único sobreviviente de la masacre.

Las víctimas

La denominada masacre de Panambí costó las vidas del empresario maderero Oscar Knack (43), su esposa Graciela Mabel Mojsiuk (42) y sus hijos Cristian (25) y Bianca (12), quienes fueron torturados, amarrados y quemados vivos en su vivienda del kilómetro 7 de la ruta Provincial 5.

Con relación a los tres imputados, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas rechazó todos los recursos presentados oportunamente por las respectivas defensas.

En consecuencia, se desestimó el pedido de nulidad del llamado anónimo que el 26 de mayo del 2014 alertó a la Comisaría de Panambí sobre la presunta responsabilidad en el hecho del chapista Alegre.

También fue rechazado el pedio de excarcelación y se confirmó la prisión preventiva de los tres imputados.

Actualmente, Paz está alojado en la Unidad Penal VII de Puerto Rico y el mismo miércoles será trasladado a Oberá, donde permanecerá durante el juicio. En tanto, Alegre y Godoy se hallan en la Unidad Penal II de esta localidad.

El caso

Según el expediente, en la mañana del 25 de mayo del 2014, Cristian Knack viajó a Cuatro Bocas, Corrientes, para cobrar un lote de madera vendido a un corralón de Buenos Aires. El muchacho regresó con 300 mil pesos en efectivo, más cheques por alrededor de 160 mil pesos.

Alrededor de las 19.30 del mismo día, minutos después de haber regresado, se sentó a comer una porción de torta que su mamá había preparado por el cumpleaños de su hermano, el día anterior.

Mientras tanto, su papá, su mamá y su hermanita miraban televisión en el living. Fue entonces que los cinco encapuchados los sorprendieron ingresando por el fondo de la casa.

“Yo me salvé porque justo estaba en la casa de mi novia, sino tampoco estaría acá”, reconoció Carlos “Nano” Knack, el único sobreviviente de la familia.

Esa noche llovía y hacía frío. A eso de las 20, el celular de Nano sonó y era una vecina que le dijo que habían asaltado a su familia.

“Cuando llegué a mi casa no entendía nada. Vi a toda mi familia quemada, mi mamá no tenía ropa en el cuerpo y mi hermanita se revolcaba de dolor. Es una imagen que nunca me voy a olvidar. Muchas veces tengo pesadillas con esas imágenes”, reconoció.

En tanto, Cristian habría declarado que su papá luchó con los delincuentes y logró quitarle el pasamontañas a uno. En este punto entra la figura del “prefecturiano o ex prefecturiano” a quien identificó en su declaración ante la Policía, días antes de su deceso en el Hospital Madariaga de Posadas.

