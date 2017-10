El 26 de Octubre se realizará la Asamblea Electoral del Distritos de la CELO

El próximo 26 de octubre está previsto la realización de la Asamblea de Distritos en la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá. Al respecto el Síndico de la CELO, Jorge Duarte dialogó con el programa radial El Aire de la Mañana y destacó que el socio deberá elegir en manos de quien quiere dejar la administración de la Cooperativa.

Duarte fue consultado sobre el balance de la CELO y dijo que faltan precisar detalles al respecto, aunque aclaró que ya se tiene una idea general de en cuanto a números que arrojaron las distintas áreas. “En algunos casos históricamente vienen dando superávit, como el caso de telefonía y sepelios. No así en las otras áreas, fundamentalmente en el área eléctrica, agua potable, cloacas son sectores en que se mantiene un estado contable que es mucho mejor que en años anteriores pero todavía con déficit en esas áreas. También se está haciendo un trabajo mancomunado con el sector municipal a fin de que las canillas públicas a las que acceden vecinos de escasos recursos, sea la municipalidad quien se haga cargo de los costos que implica el suministro del agua para esas familias. Eso permite que el balance tenga este estado, sin tanta pérdida y bastante equilibrado”.

“Hay que agregar que los cuadros tarifarios son desproporcionales a los ingresos que reciben nuestros vecinos, la situación macroeconómica sin dudas repercute en todas las instituciones, en la nuestra también porque los gastos que implica el funcionamiento de nuestra Cooperativa tienen que ver con el incremento que se van a dar en la Provincia, en el País. Pero siempre estuvo en debate en el Consejo la forma de amortiguar el impacto, porque en definitiva los que más sufren son los usuarios y el socio común, así que siempre se debatió a ver como se instrumenta en los cuadros tarifarios a fin de impactar lo menos posible en el bolsillo del socio” manifestó Jorge Duarte.

El síndico de la Cooperativa afirmó no sentirse de los dos lados del mostrador con su trabajo como gremialista en el que acostumbra reclamar por los derechos de los trabajadores y como como síndico, siendo parte de la administración de la CELO “En realidad no estoy del otro lado del mostrador, desde esta sindicatura desde el primer momento en que asumí la responsabilidad he denunciado que acá en Oberá 20 mil ciudadanos no tienen acceso al agua potable. De alguna manera esto desencadenó estas obras y la articulación interinstitucional para proveer de este líquido. Considero que he cumplido una función importante, queda en manos de los socios y los vecinos del distrito de continuar o no en la cooperativa. Nosotros hemos hecho un trabajo de austeridad, de transparencia, de honestidad y fundamentalmente responsabilidad para manejar el dinero que no es nuestro, sino de los socios. Apostando a los concursos de precios, buscando la manera de hacer rendir el dinero que aporta cada socio de la cooperativa y no metiendo la mano en la lata porque ese dinero es de todos los socios, no de ningún consejero ni de ningún síndico”, indicó Duarte.

