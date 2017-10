UGD en el IVLP sobre Reforma de la Educación Jurídica en USA

La Universidad Gastón Dachary, a través del Departamento de Ciencia Jurídicas y Sociales, participó junto a otros nueve Decanos, Decanas y Directores de carreras de Derecho, del International Visitor Leadership Program sobre Legal Education Reform, organizado conjuntamente entre la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Las actividades consistieron, principalmente, en reuniones con profesores de práctica profesional que llevan a cabo clínicas jurídicas para intercambiar ideas y analizar experiencias; visitas a clínicas jurídicas; reuniones con autoridades de escuelas de derecho; encuentros con autoridades la American Bar Association que intervienen en los procesos de acreditación; reuniones con miembros y autoridades de la American Association of Schools of Law, que colaboran con la formación de profesores en métodos de enseñanza y pedagogía; visita al City Bar Association of New York, entre otras.

La rectora Alba Pérez Chilavet destacó la iniciativa indicando que es sumamente relevante para una universidad misionera.

“Creo que este tipo de participación enriquece sin dudas la formación integral de nuestros alumnos, las experiencias y el conocimiento de los profesores asistentes se traslada a las aulas y al prestigio de la institución”, remarcó.

Los objetivos fueron observar, estudiar y analizar diversos métodos de enseñanza para la práctica del Derecho, especialmente en el contexto de las clínicas jurídicas, y conocer los procesos de acreditación de las escuelas de Derecho de aquél país.

Juan Manuel Lezcano, coordinador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la GD, indicó que esta iniciativa apuntó a desarrollar lazos de cooperación académica vinculados, principalmente, a fomentar programas de capacitación en enseñanza del derecho, que implicarán: visitas a la Argentina de profesores de las escuelas de derecho participantes, para desarrollar talleres sobre métodos de enseñanza con profesores locales, como iniciativas que permitan la capacitación de docentes argentinos en Estados Unidos, especialmente en temas vinculados a clínicas jurídicas, ética profesional y enseñanza experiencial; entre otras.

Participaron, además la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de La Pampa, María Fernanda Vázquez, la Universidad Nacional Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Rosario y coordinado por el Dr. Martín Böhmer, Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

