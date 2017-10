Conozca quiénes son y qué piensan los 21 candidatos a Defensores del Pueblo de Oberá

WWW.MERIDIANO55.COM. El capítulo sexto de la Carta orgánica municipal señala la elección y funciones del Defensor del Pueblo de Oberá, mencionando así en su artículo 178 que: “La misma será presidida por un Defensor del Pueblo titular y un adjunto, que lo reemplazará conforme lo establece esta Carta Orgánica”.

Además, en su artículo 179 expresa lo referente a duración de mandato y requisitos señalando que: “El Defensor del Pueblo y el adjunto serán elegidos por el voto directo de los electores municipales, en comicios generales convocados al efecto, con cuatro años de mandato pudiendo ser reelecto una vez, pero no pudiendo ser candidato político mientras dure su cargo”.

También remarca en el artículo 183 que “compete al Defensor del Pueblo proteger los derechos e intereses públicos de los habitantes del Municipio, frente a los actos, hechos u omisiones del Gobierno Municipal o empresas de servicios públicos…Tiene a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por personas o grupos en forma individual, especialmente la protección de los habitantes de Oberá contra medidas internacionales, nacionales, provinciales y municipales que impacten negativamente sobre los vecinos, en el patrimonio, la cultura, la calidad de vida, el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales”.

Por otro lado, lo que estipula en cuanto a atribuciones y deberes son de gran amplitud, sobretodo porque la carta orgánica le permite al Defensor del Pueblo: “requerir informes a dependencias municipales, solicitar informes y envío de documentación a entidades públicas o privadas, provinciales, nacionales e internacionales. Asimismo, solicitar que comparezcan testigos, denunciantes o cualquier persona o funcionario municipal que pueda favorecer una investigación. Efectuar estudios o pericias, fijar plazos. PROMOVER ACCIONES JUDICIALES en defensa de los derechos de ciudadanos. Designar asesor legal y personal, actuar de mediador”, entre otros.

En Oberá, el 22 de Octubre se elegirá entre 21 candidatos a quien ocupe esta función. Igualmente, al Concejo Deliberante le resta generar la reglamentación para su puesta en marcha. Según los ediles están evaluando en comisión y ya existen dos proyectos en carpeta.

Más allá de eso, los candidatos… ¿Quiénes son?

El Frente Renovador inscribió siete Sublemas, identificados por colores:

1)Sublema Azul

Defensor Titular: Patricia Viviana Nittmann– Contadora Pública-Apoderada Legal Instituto Concordia.

“Es la primera vez que soy candidata a un cargo tan noble e importante, estoy feliz y emocionada. Quiero ser Defensora del Pueblo porque quiero trabajar para el vecino de Oberá a fin de poder defender sus intereses”.

Defensor Adjunto: Bernabé Aguirre- Empleado DGR, ex Presidente de Federación de Colectividades, ex candidato a Intendente de Oberá.

2)Sublema Blanco

Defensor Titular: Miguel A. Morales (58)- Presidente Comisión Vecinal Sixten Vick, estudiante de Abogacía.

“Hice uso de la banca pública en defensa de los derechos comunitarios, realicé actividades varias en defensa de la ciudadanía, incluso en la tarifa transporte urbano de pasajeros, tarea que pertenecen al defensor del pueblo que pretendo ser”.

Defensor Adjunto Nestor R. Duarte- Dirigente Vecinal, integrante de la Federación Misionera de Boxeo.

3)Sublema Celeste:

Defensor Titular: Andrés Julián Almiro Rehe (40)- Docente primario, dirigente de Adomis, presidente de la Asociación de Autismo de Oberá, Catequista Iglesia Católica.

“Venimos de estar siempre en la lucha docente, ahora queremos expandir la lucha por toda la comunidad. Propongo espacios de participación, articulación con distintas instituciones. Fomentar foros de seguridad, comisiones barriales, clubes, entre otros”.

Defensor Adjunto Paula Andrea Silvero- Docente.

4)Sublema Naranja:

Defensor Titular: Claudia Daniela Meza– Docente Nivel Inicial, presidenta Asociación de Maestras Jardineras Zona Centro.

“Escuchamos y observamos. Tenemos un compromiso enorme con el ciudadano de Oberá. Vamos a ser el abogados de las buenas causas, con perfil ético y compromiso con los derechos humanos”.

Defensor Adjunto Maria Delia Andino Villalba- Docente Nivel inicial.

5)Sublema Rojo

Defensor Titular: Estela Carmen Bárbaro– Docente, Antropóloga Social, Vice Rectora Instituto Hernando Arias de Saavedra, sede Oberá.

“Somos parte de Causa Popular. Nuestra propuesta es trabajar con los vecinos para atender sus inquietudes, necesidades, reclamos. Actuar como contralor del intendente, tratando de resolver lo que surja a partir de los derechos de todos los ciudadanos”.

Defensor Adjunto: Graciela Isabel Sawczuk- Abogada, Titular línea 137, Oberá.

6)Sublema Verde

Defensor Titular: Andrés Maximilia no Moreira – Abogado, Presidente Fundación Redes, ex candidato a Intendente de Oberá.

“Es un desafío. Estamos capacitados para ser nexo entre la comunidad y las autoridades. Pedimos un ejercicio responsable del voto. Tenemos experiencia en el trabajo comunitario”.

Defensor Adjunto : Exequiel Alejandro Sena- Abogado.

7)Sublema Violeta

Defensor Titular: Celia Haydee Soria (40)- Presidenta Comisión Vecinal Barrio Schuster.

“He participado en otras causas sociales, sigo trabajando sobre todo por los más humildes. Fui tarefera, empleada doméstica, moza y quiero defender los derechos de la gente que no puede o no se anima a reclamar”.

Defensor Adjunto: Miguelina Elida Duarte- Dirigente Vecinal.

El Frente Cambiemos inscribió tres sublemas:

1)Sublema Para defender lo nuestro

Defensor Titular: Roberto Silverston (66)- Docente CPAO.

“No creo que una persona a pie tenga algún poder, solo aquel que tiene poder puede ayudar a quien no lo tiene y el Defensor del Pueblo tiene ese poder, por eso me propongo. He visto la realidad social siempre”.

Defensor Adjunto: Mario Bárbato (h)- Contador Público.

2)Sublema Cambiemos la ciudad

Defensor Titular: César Alvarez– Dr. En Ciencias Informáticas, militante político, comerciante.

“Lo que hago normalmente es militancia, tengo ganas de cumplir el rol, trabajar por el fin común, por la ciudad, por la gente. Me ocupo siempre de los problemas sociales y me siento en condiciones de cumplir el cargo”.

Defensor Adjunto: Alberto Gonzalez (docente jubilado) suplente por el sublema.

3)Sublema Cambiando Juntos

Defensor Titular: Gabriel Tula (56)- Abogado, asesor legal del Club Atlético Oberá durante el conflicto por la venta fraudulenta de la entidad.

“Si el Defensor del Pueblo no pertenece al mismo partido gobernante sería mucho más rica su tarea. Hay mucho por hacer, lo vemos todos los días. Queremos solucionar los problemas de la gente que hoy directamente no tienen respuestas o no sabe adónde acudir”.

Defensor Adjunto Vilmar Francoes- Dirigente vecinal, actual presidente de la Comisión Barrial de Las Palmas, 53 viviendas.

El Frente Unión Popular participa con dos sublemas:

1)Sublema Unión Popular

Defensor Titular: Ariel Salguero– Abogado, militante del partido, integrante de Cáritas, Docente y Asesor Legal del Centro Cultural Argentino.

“El Defensor tiene una doble función, por un lado controlar la administración de la gestión municipal y del Concejo Deliberante y por otro lado escuchar a la población en sus problemáticas. No poner palos en la rueda al intendente o concejales, pero solicitar información que crea pertinente para conocer, darle transparencia a la administración”.

Defensor Adjunto Carlos Acuña- Comerciante, presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Kindgren.

2)Sublema Vamos

Defensora Titular: Adelina González– Militante política y social.

“El Defensor del Pueblo debe actuar independientemente del partido, porque debe representar a toda la ciudadanía. Conozco los barrios porque todo el año camino y trabajo en los barrios. Conozco sus problemáticas”.

Defensor Adjunto:Walter Ariel Rodriguez- Docente.

Partido Agrario y Social (PAyS)

Sublema Encuentro Agrario y Ciudadano

Defensor Titular: Ramón “Moncho” Enriquez– Abogado, referente del MAM, Movimiento Agrario y Social.

“Quiero un mundo mejor, la base de mi trabajo como Defensor será el cumplimiento de los derechos humanos, porque comprende a todos los ciudadanos. No sólo la defensa, sino la exigencia de la progresividad”.

Defensora Adjunta Yamila Cao Lopez..

Frente Avancemos

Sublema Vanguardia

Defensor Titular: Ricardo De Olivera– Dirigente social y barrial.

“Me convocaron por amistad y por los pensamientos que uno tiene de la necesidad y problemática de la ciudad de Oberá. Coincidimos en temas principales, pensé mucho y consulté antes de decidirme. Quiero destacar que es una herramienta importante para ayudar a la gente, hacer llegar sus reclamos a las instituciones que corresponden”.

Defensor Adjunta Mónica Ferreyra.

Lema Frente Popular :

Defensor Titular: Milcíades “Charly” Mazzacote– Dirigente social y gremial.

“Surge de la necesidad de los sectores más populares de la ciudadanía, por tener una voz en una figura importante, sería provechosa para la situación de esos sectores. Queremos unificar la zona céntrica con barrios más alejados, los servicios tienen muchas quejas y no llega a todos. Estamos trabajando a pulmón para recorrer los barrios”.

Defensor Adjunto Diego Bogado- Contador Público Nacional, dirigente social y deportivo, militante político.

Lema Nuevo Octubre :

Defensor Titular: Laura Vargas- Empleada Municipal, cuidadora domiciliaria. Ex empleada del Hogar de Ancianos.

“Me uní al frente hace poco y quiero representar al pueblo. Somos un nuevo movimiento social en Misiones para participar con nuevas ideas, valores y convicciones. Estar presentes con todos los sectores, con fuerza y apoyando a la comunidad”.

Defensor Adjunto: Nancy Boattini.

Lema Partido Obrero :

Defensor Titular: Gustavo Detke– Dirigente social y gremial.

“Estamos jugados por la clase trabajadora. Mi candidatura surgió en plenario. Queremos reforzar la alternativa propia del obrero. No queremos que sea una oficina más, tampoco agencia de contención, pretendemos potenciar el reclamo para encontrar respuestas”.

Defensora Adjunta: Rosana Chamorro- Dirigente social.

Lema Movimiento Positivo :

Defensor Titular: Jonatan “Jony” Lino– Trabajador de medios.

“Surgió por conocimiento a través de la profesión. Es un partido nuevo, en plena formación. No tengo participación política partidaria, pero me pareció una propuesta interesante. Creemos que es importante trabajar codo a codo con las comisiones vecinales. En los barrios hay cosas básicas que no tienen”.

Defensora Adjunta Yessica Morel Gallardo.

Lema Partido Solidario :

Defensor del Pueblo Titular: Sergio Satarain-Metalúrgico, dirigente social.

“He desarrollado hasta proyectos de ley, defendiendo los derechos de los ciudadanos, incluso en los servicios públicos como el agua y la luz. Los que tuvimos la oportunidad de instruirnos debemos estar en defensa de los que no y cuyos derechos son vulnerados”.

Defensora Adjunta Nilsa Skarban.

Lema Frente Unidad Militante :

Defensora Titular: Yenny Nancy Kinas– Modista, militante política y social.

“Deseo aportar algo a mi pueblo. Hacemos caminatas constantes por los barrios, conocemos la realidad de los mismos por contacto directo con los vecinos. Atender la parte humanitaria, que es la que falta”.

Defensor Adjunto Pedro Osvaldo Ríos.

Lema Vamos Adelante :

Defensor Titular: Ramón Escobar, Plomero, candidato a diputado por el Pro en el 2013, candidato a concejal año 2015 por Cambiemos.

“Si me elegís como tu Defensor solo te voy a escuchar a vos y no al poder renovador. Quiero defender tus intereses”

Defensora Adjunta: Norma Cardozo.

Artículo visitado 60 veces, 60 visitas hoy