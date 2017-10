Fútbol Femenino LROF El Exa debutó con una victoria y el mal tiempo cortó la fecha

En el Club Bowling de Campo Viera se comenzó a disputar la 2a fecha del Torneo Oficial de Fútbol Femenino de la LROF pero tras jugarse el primer encuentro tuvo que suspenderse la jornada debido a las malísimas condiciones climáticas. Solo se pudo jugar el primer cruce entre Ex Alumnos 185 y Atlético Campo Viera, pero los partidos Cerro Corá vs Atlético Iguazú (L. N. Alem) y Las Águilas vs Mojomi ya no pudieron jugarse y deberán ser reprogramados por el Departamento de Fútbol Femenino.

Debut con victoria para el Exa

En el Debut del equipo femenino del “Exa” -en la primera fecha quedó libre- las del altiplano obereño lograron vencer a Atlético Campo Viera por 4 a 1 en un partido que fue intenso y que recién se definió en el complemento. Los primeros 30´ fueron para las viereñas, que presionaban en todo el campo y no dejaban hacer su juego a Ex Alumnos, pero aunque tuvieron más llegadas no lograron romper el cero. En tanto, en el segundo tiempo se revirtieron los papeles y fueron las obereñas las que se volcaron al ataque. La apertura del marcador llegó desde los doce pasos con un penal que Paola Amaro cambió por gol. Pocos minutos después le quedó un rebote a Melina Núñez sobre la línea y solo tuvo que empujarla para el 2-0, pero no pasó mucho para que Gisel Loman descontara y levantara el ánimo de Atl. Campo Viera. Hasta que, promediando la segunda mitad, al Exa le quedó un tiro libre cerca del área grande y Núñez lo ejecutó magistralmente para el 3-1. La delantera aún tenía más para dar, cuando arremetió por derecha y pisando el área metió casi en el ángulo su tercer gol de la tarde y el 4-1 definitivo. Gran partido el que brindaron ambos conjuntos ante un buen marco de público.