Críticas del sector turístico por impuesto al agua de pozo

Ernesto Martins, presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones, aseguró que emprendedores de la zona Centro recibieron la visita de funcionarios provinciales que pretenden cobrar por el uso del agua que extraen de las perforaciones de sus propios terrenos. “No dijeron que los que tienen pozos deben pagar un tributo. Quieren poner un medidor en un pozo, es muy loco pensar eso, porque el que tiene pozo es porque no puede tener agua potable porque la red no llega”, remarcó Martins.

En ese contexto, anticipó que pretender interponer alguna presentación para frenar la intención del Estado. “Estamos indignados. No podemos avanzar porque cada vez que intentamos algo, nos aplastan. Arrancamos con las termas y quedó en la nada, y la inversión la hicimos en virtud de ese atractivo. Ya estamos cansados”, subrayó.

Por ello, anticipó que la entidad que preside solicitó una reunión con el titular de Agua de las Misiones, “para ver qué derecho tenemos sobre nuestra propiedad. Los costos no nos dan, tenemos que unirnos y luchar. Hay que pagar todo, desde la música hasta el agua de pozo, ahora”.

Visiblemente molesto, comentó que los funcionarios en cuestión explicaron que los emprendedores deben realizar una declaración jurada donde consten los metros cúbicos que utilizan: “En mi emprendimiento tengo conexión a la red y tengo un pozo que no usamos, pero hay otros emprendimientos que tienen sólo pozo porque la Celo no llega hasta allí. Pero ahora hay que pagar la bomba para extraer agua y encima pagar el agua que sacás, que además no está potabilizada”, se quejó.

Fuente: Territoriodigital