Días difíciles por falta de agua y respuestas en Villa Ruff

Cansados de las promesas incumplidas y la necesidad creciente, desde la comisión vecinal de Villa Ruff reclamaron una mejor provisión de agua potable y alertaron sobre el riesgo sanitario que alcanza a unas 200 familias del barrio sin acceso a la red.

Aseguraron que a principios de mes padecieron cinco días sin abastecimiento del vital líquido que provee la Municipalidad, ya sea mediante el servicio del camión aguatero o el tanque elevado que depende de una canilla ubicada en el polideportivo Ian Barney.

Griselda Villalba, secretaria de la comisión vecinal, lamentó la falta de respuestas de las autoridades municipales, lo que obliga a los vecinos a recurrir a vertientes o el arroyo que cruza el barrio.

“Estuvimos cinco días sin agua porque la Municipalidad no cargó el tanque que está en la zona alta y tampoco había en el tanque de la zona baja, que depende del complejo deportivo. Ni las vertientes dieron abasto y la gente empezó a buscar agua del arroyo, pero a los pocos días les salieron heridas a los chicos porque el agua está muy contaminada”, precisó Villalba.

Según la vecina, el abastecimiento sufrió una grave merma por las roturas que sufrió la manguera que carga el tanque principal con el agua que proviene del polideportivo, ubicados a unos cien metros: “Pasa que empezaron a hacer movimientos de suelo para la construcción del nuevo complejo deportivo y aplastaron la manguera. Destrozaron en varios tramos y nos quedamos sin agua. Para colmo tampoco vino el aguatero para la zona alta”.

En este contexto, comentó que el 8 de agosto la comisión vecinal entregó un petitorio en Obras Públicas solicitando el cambio de recorrido de la manguera, lo que evitaría inconvenientes con las maquinas que trabajan en la zona.

“El jefe de Obras Públicas primero nos dijo que no había personal, pero le respondimos que hay muchos vecinos que se ofrecieron para hacer la zanja; pero después nos dijo que no hay presupuesto”, agregó Villalba.

Por otra parte, el viernes se puso en funcionamiento la extensión de la red de agua potable en Villa Cristen, que beneficiará a 85 familias.

