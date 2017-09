La Celo acumula deudas en energía, agua potable y gas

Anticipando datos del próximo balance, las autoridades de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) reconocieron que el último ejercicio arrojó pérdidas en los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable.

También se registró un pasivo en el servicio de gas, mientras que sepelio y telecomunicaciones fueron los únicos ítems que dieron ganancias.

Al mismo tiempo, en el inicio de la primavera, a fines de la semana pasada se registraron varios cortes en el suministro de energía eléctrica, anticipando lo que seguramente será un verano complicado.

Así, más allá de ciertas reformas en la administración, la Celo sigue prestando servicios limitados y acumulando deuda.

Si bien no se precisaron los números respecto a electricidad, mencionaron que las pérdidas fueron acorde a la inflación, es decir, por arriba del 20 por ciento.

Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la entidad y desde el viernes en uso de licencia, justificó el pasivo en el aumento del costo mayorista de la energía eléctrica, que desde el 2015 a la actualidad se incrementó un 650 por ciento, indicó. “De 2 millones, ahora pagamos 15 millones por la energía”, precisó.

“Tuvimos las mismas pérdidas que el ejercicio anterior”, mencionó, tras lo cual agregó: “Podemos decir que el monto es similar al de la inflación”.

En agua potable y cloacas también hubo pérdidas, pero de 21 millones de pesos se achicó 3 millones; mientras que el sector gas también tuvo un importante incremento negativo, puesto de 1.800.000 pesos en el ejercicio pasado, ascendió a 2.500.000 en el actual.

Sí hubo ganancias en sepelios y telecomunicaciones, ambos con 1.600.000 pesos favorables.

Con relación al agua potable, ponderó que se están realizando obras, ya que “hay mucha gente que va cayendo del sistema, no puede pagar el agua y si bien no queremos cortar, no podemos absorber eso”.

