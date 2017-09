LROF: Clásico en Alem por la tercera fecha

Luego de los clásicos de Oberá, la zona centro y el Alto Uruguay disputados el domingo pasado, aún queda uno más por disputar y es el que este próximo domingo se jugará en la localidad de Leandro N. Alem, por la tercera fecha del torneo Clausura 2017 “70 Aniversario”.

La tercera fecha tendrá varios partidos intensos. Por la zona 1, Atlético River será local ante Olimpia/San Antonio en el Juan Adelino Juristch de Villa Bonita. En tanto que Atlético Iguazú recibirá a su eterno rival, Atlético Alem, reeditando el clásico de ese municipio. Por este grupo, queda libre Racing. La zona es la más pareja de las tres, donde solo Iguazú no pudo sumar hasta el momento.

Por la zona 2, Atlético Oberá recibirá en el Alfonso Feversani a Atletico Campo Grande. El Decano busca su segunda victoria mientras que el aurinegro aún no pudo salir del cero. AEMO, por su parte, buscará ser fuerte en el Rodolfo Lobo Fischer ante el campeón del Apertura, MojomI, que viene en punta e invicto por el momento.

Por la zona 3, San Martín recibirá en el Complejo Deportivo de 25 de Mayo a Atlético Campo Viera, ambos con la necesidad de comenzar a ganar. Mientras que el puntero del grupo, Atlético Aristóbulo del Valle quiere mantenerse en lo más alto pero para ello deberá vencer a Ex Alumnos 185.

Los encuentros se juegan a las 14 hs. en Cuarta División y a las 16 hs. en Primera División.

Próxima fecha 3ª (24/09) 16 hs.

3ª fecha- 24/09

Zona 1: Atl. River vs Olimpia/San Antonio – Atlético Iguazú vs. Atlético Alem. Libre: Racing

Zona 2: Atlético Oberá vs Atl. Campo Grande– AEMO vs MoJoMi

Zona 3: San Martín vs Campo Viera– Atl. A del Valle vs Ex Alumnos 185

Posiciones

Zona 1

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Atl. Alem 1 1 0 0 1 0 3

Olimpia/SA 2 1 0 1 4 3 3

Racing 2 1 0 1 3 3 3

Atl. River 2 1 0 1 2 2 3

Atl. Iguazú 1 0 0 1 1 3 0

Zona 2

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Mojomi 2 1 1 0 2 0 4

AEMO 1 1 0 0 2 1 3

Atl. Oberá 2 1 0 1 1 2 3

Grande 1 0 0 1 1 2 0

Zona 3

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS

Del Valle 2 2 0 0 4 1 6

San Martín 1 0 1 0 0 0 1

Ex Alumnos 1 0 0 1 0 1 0

C. Viera 2 0 0 2 1 4 0

