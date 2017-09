La Gran Final del Futsal posadeño se juega en Oberá

Según anticiparon desde el Departamento de Futsal FIFA de la LROF, el partido de ida será el próximo martes 26 a las 23 hs. en el Complejo Deportivo Ian Barney. En tanto que la vuelta será el jueves 28 a la misma hora y mismo lugar. Previo a estos cruces habrá partidos por el tercer y cuarto puesto entre Jorge Gibson Brown y Estudiantes. En un trabajo en conjunto entre la LROF y su par posadeña, se llegó a un acuerdo para disputar los partidos de la gran final de la Copa Integración del Futsal FIFA capitalino en nuestra ciudad entre Crucero del Norte y Guaraní A. Franco.Según anticiparon desde el Departamento de Futsal FIFA de la LROF, el partido de ida será el próximo martes 26 a las 23 hs. en el Complejo Deportivo Ian Barney. En tanto que la vuelta será el jueves 28 a la misma hora y mismo lugar. Previo a estos cruces habrá partidos por el tercer y cuarto puesto entre Jorge Gibson Brown y Estudiantes.

Además se anticipan encuentros amistosos locales, como los clásicos entre Transporte Don Alcides vs Los Pibes del 8 y Parma vs Atalanta, así como otros en categoría Sub 16 y de futsal femenino. El costo de la entrada será de 20 pesos.

Programa

Martes 26

20 hs. Parma vs Atalanta

21 hs J.G. Brown vs Estudiantes (por el 3er puesto)

22 hs. Sub 16 o femenino (a confirmar)

23 hs. Crucero del Norte vs GAF (ida)

Jueves 28

20 hs. TDA vs Los Pibes del 8

21 hs. Estudiantes vs J.G. Brown (vuelta por el 3ro)

22 hs. A confirmar

23 hs. GAF vs Crucero del Norte.