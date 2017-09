La autopsia al cadáver de Trinidade descartó una muerte violenta

A pesar de las sospechas iniciales, el resultado de la autopsia practicada sobre el cadáver de Alejandro Trinidade (23) confirmó que el deceso se produjo por causas naturales.

Si bien en primera instancia la médica policial Luciana Vanni mencionó que la víctima presentaba “fractura maxilar”, el informe del forense descartó la existencia de tal lesión y por ende una muerte violenta. La causa del fallecimiento fue infarto coronario, precisaron fuentes consultadas.

En tanto, por el grado descomposición se determinó que el deceso se produjo entre el jueves y el viernes pasado, por lo que al ser hallado llevaba muerto entre tres y cuatro días.

El cadáver fue hallado el lunes, pasadas las 7.30, por el sereno del predio del ex aserradero Pawluk, ubicado sobre avenida De los Inmigrantes, a la altura del puente del arroyo Tuichá.

A esa hora, Odilio Fernández controlaba los fondos de la propiedad cuando dio con el cuerpo sin vida de Trinidade. Inmediatamente dio aviso a la Policía, cuyo personal constató la veracidad del caso.

Desde un primer momento, allegados a la víctima comentaron que el muchacho padecía ataques de epilepsia. Asimismo, percibía una pensión por discapacidad, no tenía relación con su familia y residía en un hotel de Gobernador Barreyro y José Ingenieros.

Además, se lo solía ver cuidando coches sobre avenida Sarmiento, en inmediaciones al casino. Era una persona apreciada por los vecinos. Éstos contaron que desde pequeño estuvo en situación de calle, pero su vida mejoró sensiblemente cuando pudo pagar un techo.

Primero se investigó como muerte dudosa, ya que fuentes del caso mencionaron que estaba sucio y con marcas de arrastre, por lo que podría haber sido ultimado en otro sitio y luego trasladado al aserradero. En el lugar habían encontrado su celular, pero no dinero.