¡Primer podio del año!

Ganó la segunda serie

Gracias a haber clasificado 2°, el piloto de Misiones largó 1° la segunda batería, en la que tuvo que defenderse de los intentos de sobrepaso de Christian Ledesma. El marplatense estiró en dos oportunidades el frenaje en la horquilla, en la segunda vuelta por adentro y en la cuarta por afuera, pero Carlos defendió bien su condición de líder al volante del auto N° 15 que atiende el equipo Martos Competición y venció por muy poco margen.

Fue 3° en un carrerón

Como la serie ganada por Okulovich fue la segunda más rápida de las tres, éste largó 2° la final. Dobló atrás de Mariano Werner en la curva 1 y poco después, en un intento de superación quedó mal parado y lo pasaron Matías Muñoz Marchesi y Leonel Larrauri. Luego lo pasó Ledesma y quedó 5° con 5 giros. De ahí en más se mantuvo peleando entre los 6 primeros hasta que en el cierre de la penúltima vuelta se produjo un toque entre Werner y Larrauri, 1° y 2°, y el misionero aprovechó para posicionarse 3°, puesto en el que recibió la bandera a cuadros. El triunfo le correspondió a Leonel Pernía, tras 20 giros.

Carlos mantiene el 6° lugar en el campeonato, ahora con 137 puntos, a 54 de Werner y Moriatis, quienes comparten la punta.

La próxima fecha del TN, la décima del año, será el 15 de octubre en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

Carlos Okulovich: “La verdad que salió un carrerón. Estoy muy contento porque volvimos al podio y hasta podríamos haber ganado la carrera, estaba para cualquiera de los que estábamos adelante. Perdí posiciones en el inicio pero volví a avanzar y finalmente terminamos en el podio. Se veía venir algún error de los punteros en algún momento, veníamos todos muy al límite y pudimos aprovechar eso. Tenía un gran auto, pero no podíamos aprovecharlo, en la recta salía mejor pero no me daba la velocidad para tirarme al final de la recta, que era el lugar de sobrepaso y ahí fue donde también perdí algunas posiciones. Pero estoy muy contento, nosotros con el Focus dimos pelea y nos llevamos un podio importante. Todavía falta para terminar el campeonato y la idea es llegar a la última con chances, y con este rendimiento lo podemos hacer. Anduvimos bien todo el fin de semana, le quiero agradecer a Pepe Martos, a los hermanos Riva por el motor, a los sponsors, a mi familia y le mando un saludo a todos los misioneros”.

