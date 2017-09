La defensa de Rolando Lovera recurriría a la Corte Suprema

Transcurridos más de dos meses desde la anulación del primer debate el homicidio de la pequeña Selene Aylén Aguirre, desde la defensa de Rolando Lovera (33) anticiparon que volverán a plantear el pedido de excarcelación extraordinaria, al tiempo que no descartaron recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vale recordar que el 15 agosto el tribunal subrogante denegó los pedidos de excarcelación interpuestos por las defensas de Victoria Aguirre (24) y su ex concubino Lovera.

En consecuencia, por el momento los acusados deberán aguardar tras las rejas el inicio del nuevo debate oral y público, cuyo comienzo dependerá de la resolución que tome el Superior Tribunal de Justicia (STJ) respecto a la inhibición de los integrantes del Tribunal Penal Uno de esta localidad.

De todas formas, en diálogo con El Territorio, al abogado Martín Moreira anticipó: “Voy a volver a plantear la excarcelación de Lovera. Voy recurrir a casación y si me deniegan en casación, haré reserva de causa federal y voy a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, porque ya se demoró demasiado, más que volvieron a recusar al Tribunal. Quiere decir que todos los juicios se van a retrasar y nada va a salir”.

El letrado hizo referencia al reciente pedido de recusación con causa que efectuó Roberto Bondar, ex defensor de Aguirre, ahora como abogado de uno de los imputados del doble homicidio de Lidia Bezus (69) y su hijo Diego Kosaczuk (29).

Aguirre y Lovera están detenidos desde el 29 de enero del 2015. La mujer está acusada de “homicidio calificado por ser cometido contra su descendiente”, en tanto que al sujeto se le imputa el delito de “homicidio simple”.

Idas y vueltas

Desde su detención, las sucesivas defensas de la madre de Selene realizaron tres pedidos de excarcelación con resultado negativo. Mientras que el acusado solicitó el beneficio en una ocasión.

Respecto al rechazo de las excarcelaciones planteadas en agosto, el camarista Jorge Villalba explicó que tuvieron en cuenta el riesgo de fuga de los imputados.

“Teniendo en cuenta nuestra región fronteriza, uno puede presumir que podría darse una situación de fuga y con ello toda la investigación que se realizó no tendría una conclusión”, apuntó entonces.

En tanto, se aguarda la resolución del STJ respecto a la inhibición de los integrantes del Tribunal Penal. Se estima que el dictamen que sería favorable a la continuidad de los mismos magistrados que el 28 de junio pasado iniciaron el frustrado primer debate, que se paralizó el 4 de julio por la recusación interpuesta por Bondar.

La decisión del máximo órgano judicial no sólo incumbe al caso Selene, ya que la recusación y posterior inhibición del Tribunal se convirtió en una maraña legal que impidió la realización de todos los juicios que estaban previstos en el segundo semestre del año, como el del cuádruple homicidio de la familia Knack, cuyo inicio está previsto para el 11 de octubre, serían por lo menos 18 jornadas y contaría con 105 testigos.