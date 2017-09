Se realizó Conferencia Académica sobre el Defensor del Pueblo

Gran respuesta de la comunidad obereña ante la conferencia académica en la que dieron a conocer las facultades que tendrá el Defensor del Pueblo Municipal, que se elegirá en las próximas elecciones del 22 de octubre.

Más de 200 personas colmaron el auditorio de la Facultad de Ingeniería, todas convocadas para sumar conocimientos sobre los alcances que tendrá la figura del Defensor del Pueblo, que Oberá elegirá por primera vez.

En la oportunidad disertaron la Dra. Noelia Nazaruka, quien habló sobre la perspectiva de género que debería tener el funcionario a ser elegido; quien a su criterio tendrá una función preventiva, es decir recibir denuncias, colaborar con las instituciones, defender los interesas de la comunidad, los grupos más vulnerables. Ser un mediador entre partes, ser defensor de los Derechos Humanos y principalmente tener una fuerte convicción con la Democracia.

Para el Dr. Rodolfo Roque Fessler de la Fiscalía de Estado de la provincia, tener la figura de Defensor del Pueblo significa una mejor democracia y una mejor calidad de vida. “Debe ser un defensor de los derechos del consumidor, no tendrá que ser enemigo ni empleado del Intendente”, otro dato importante que señaló el disertante es que no debe realizar la tarea de contralor, porque esa es una función del cuerpo deliberativo; no hacer política, si trabajar para evitar los problemas de la gente.

Por su parte el Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y el Dr. Gonzalo Martínez Asesor Legal de la Defensoría del Pueblo de Corrientes, fueron los encargados de contar las competencias y facultades que tiene esta figura en la provincia vecina, la manera de trabajar y el alcance jurídico.

Desde la municipalidad agradecemos a los concurrentes a la jornada que fue sumamente enriquecedora.

