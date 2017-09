En Oberá se definirán a los mejores del básquetbol femenino de la provincia

Oberá sera sede de la etapa provincial de los Juegos Evita en el básquetbol femenino de nuestra provincia. Las competencias serán el martes 19 de septiembre desde las 8:30 horas en el Gimnasio Finito German del Complejo Ian Barney de nuestra ciudad.

Los mejores equipos de la provincia en categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16 y sub 17 disputaran juegos en modalidad 5×5 y 3×3 para definir a los representes del básqutebol femenino que viajaran a representar a Misiones en la etapa final que se disputará en Mar del Plata:

Categoría Sub 14 (modalidad 3×3)

Categoría Sub 15 (modalidad 5×5)

Categoría Sub 16 (modalidad 3×3)

Categoría Sub 17 (modalidad 5×5)

