Se acerca la próxima instancia del atletismo adaptado de cara a los Juegos Evita

Ya se dio a conocer la lista con los nombres de los deportistas obereños clasificados para la instancia provincial de los Juegos Evita de Atletismo Adaptado 2017 que se disputará a finales del mes de septiembre en la ciudad de Oberá.

Recordemos que el pasado viernes 11 de agosto, unos 60 atletas, todos ellos provenientes de la Zona II que comprende Oberá, Panambí, Campo Viera, Campo Ramón y Leandro N. Alem, se reunieron en el Polideportivo “Ian Barney” de la Capital del Monte para competir en la instancia zonal. Esta jornada de inclusión deportiva participaron atletas con diferentes capacidades diferentes que se dividen en cuatro categorías: Motores, Discapacidad Visual (ciegos y disminuidos visuales), parálisis cerebral (P.C) e intelectuales.

En un día de sol pleno y ante la mirada atenta y expectante de los jueces y del público presente, se realizaron pruebas de pista y pruebas de campo. Las pruebas en pista fueron de 80, 150 y 200 metros para las categorías Sub 14. Sub 16, mientras que, solamente en el caso de los competidores categoría Sub 18 corrieron los 1500 metros. En la misma Jornada, dentro de las denominadas pruebas de campo los atletas demostraron sus habilidades en lanzamiento de bala y salto en largo.

Hace pocos días se dio a conocer la lista de quienes que se destacaron en una o varias disciplinas. Estos son los nombres de los atletas obereños que pasaron a la Instancia provincial de los Juegos que se disputarán el 29 de septiembre, también en Oberá:

DISCAPACIDAD INTELECTUAL NIÑAS SUB- 14

Barboza Mariela (lanzamiento de bala y 80 mts. llanos)

Zulepa, Lara (lanzamiento de bala y 150 mts. llanos)

Dos Santos, Maricel (salto en largo y 150 mts. llanos)

Dos Santos, Yamila (salto en largo y 80 mts. llanos)



DISCAPACIDAD: INTELECTUAL VARONES SUB-14

Carballo, Alberto (lanzamiento de bala)

Arzamendia, Cesar (lanzamiento de bala)

Dos Santos Lucas (salto en largo y 80 mts. llanos)

Durán Darío (salto en largo y 150 mts. llanos)

Márquez Kevin (salto en largo y 80 mts. llanos)

Campodónico Giancarlo (150 mts. llanos)

Gsell Lucas (150 mts. llanos)

DISCAPACIDAD: PARALISIS CEREBRAL VARONES SUB-14

Rodríguez, Rodrigo (Llanzamiento de bala y 80 mts. llanos)

Rodríguez, Isaac (lanzamiento de bala y 80 mts. llanos)

DISCAPACIDAD INTELECTUAL NENAS SUB-16

Da Silva, Angélica (salto en largo y 80 mts. llanos)

Nahir, Mailén (salto en largo)

Barboza, Maricela (lanzamiento de bala y 150 mts. llanos)

Ramos María Eugenia (lanzamiento de bala y 80 mts. llanos)

DISCAPACIDAD INTELECTUAL VARONES SUB-16

Cubilla Steven (lanzamiento de bala y 80 mts. llanos)

Gómes, Luciano (lanzamiento de bala y 150 mts. llanos)

Da Rosa, Miguel (80 mts. llanos)



DISCAPACIDAD: PARALISIS CEREBRAL NIÑAS SUB-16

Bergallo, Mahira (lanzamiento de bala y 100 mts. llanos)Dino, Anayeli (lanzamiento de bala y 100 mts. llanos)

DISCAPACIDAD INTELECTUAL NIÑAS SUB-18

Velazques Adriana

DISCAPACIDAD INTELECTUAL VARONES SUB-18

Dos Santos, Guillermo (salto en largo y 100 mts. llanos)

González, Maximiliano (lanzamiento de bala y 100 mts. llanos)

Dos Santos, Santiago (salto en largo y 200 mts. llanos)

Báez, José (200 mts. llanos)

Gómez, Thomas (lanzamiento de bala)

DISCAPACIDAD: PARALISIS CEREBRAL VARONES SUB-18

De Jesús Leonel (bala y 200 mts. llanos)

DISCAPACIDAD VISUAL (CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES) VARONES SUB-18

Machado, Nicolás (salto en largo y 200 mts. llanos)

