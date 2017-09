Sin descanso se viene el Clausura 2017

Los campeones de Primera, Mojomi, y de Cuarta División, Racing, no tendrán mucho tiempo para festejar sus respectivos logros ya que este próximo fin de semana dará inicio el Torneo Clausura 2017 denominado “70 Aniversario LROF”, en ocasión de encontrarse la Liga Regional Obereña de Futbol en medio de esa conmemoración de su fundación.

La LROF estableció que el Torneo Clausura inicie el próximo domingo 10 de septiembre con la modalidad de disputa en tres fases: Clasificatoria, Semifinal y Final. La primera de ellas contará con la participación de 13 equipos (Oberá: Olimpia/San Antonio, Racing, Ex Alumnos 185, Atlético Oberá y AEMO. Leandro N. Alem: Atlético Alem y Atlético Iguazú. River de Villa Bonita, Atlético Campo Viera, Atlético Campo Grande, Atlético Aristóbulo del Valle, San Martín de 25 de Mayo y Mojomi de Santa Rita), agrupados en tres zonas (dos de cuatro y una de cinco). La forma de disputa será de todos contra todos con interzonales en las zonas de cuatro equipos, a dos ruedas, por suma de puntos. Clasifican a semifinales los tres equipos con más puntos de cada zona y el mejor segundo (de una tabla de posiciones especial confeccionada al efecto).

Las zonas quedaron confeccionadas por sorteo de la siguiente manera:

Zona 1: Racing, Atl. Iguazú, Atl River, Olimpia/San Antonio y Atlético Alem

Zona 2: Atlético Oberá, AEMO, Atl. Campo Grande y MoJoMi

Zona 3: San Martín, Atl. Aristóbulo del Valle, Atl. Campo Viera y Ex Alumnos 185

Los interzonales de las zonas 2 y 3 quedan establecidos entre los clubes: Atlético Oberá- Ex Alumnos 185 / AEMO- Atl. Campo Viera / Atl. Campo Grande – Atl. Aristóbulo del Valle / MoJoMi – San Martín.

Semifinales

Los equipos provenientes de la fase clasificatoria conformarán dos parejas que disputarán a partido y revancha la clasificación a la fase final. Las parejas se conformarán el mejor primero de zona con el mejor segundo (excepto si ambos son de la misma zona). Las llaves se definen en canchas de los mejores ubicados en la tabla de posiciones clasificatoria.

Final

A partido y revancha. La llave se define en cancha del mejor ubicado en la tabla de posiciones clasificatoria.

Fixture 2017

1ª fecha- 10/09

Zona 1: Atl. River vs Racing – Atlético Iguazú vs Olimpia/San Antonio. Libre: Atlético Alem

Zona 2: Atl. Campo Grande vs AEMO – MoJoMi vs Atlético Oberá

Zona 3: Campo Viera vs Atl. A del Valle – Ex Alumnos 185 vs San Martín

2ª fecha- 17/09

Zona 1: Atlético Alem vs Atl. River – Olimpia/San Antonio vs. Racing. Libre: Atlético Iguazú

Interzonal Zona 2 y 3: Ex Alumnos 185 vs Atlético Oberá. Atl. A del Valle vs Atl. Campo Grande– San Martín vs MoJoMi – Campo Viera vs AEMO

3ª fecha- 24/09

Zona 1: Atl. River vs Olimpia/San Antonio – Atlético Iguazú vs. Atlético Alem. Libre: Racing

Zona 2: Atlético Oberá vs Atl. Campo Grande– AEMO vs MoJoMi

Zona 3: San Martín vs Campo Viera– Atl. A del Valle vs Ex Alumnos 185

4ª fecha- 01/10

Zona 1: Atlético Iguazú vs Atl. River– Atlético Alem vs. Racing. Libre: Olimpia/San Antonio

Zona 2:

Zona 3:

5ª fecha- 07/10

Zona 1: Olimpia/San Antonio vs Atlético Alem– Racing vs Atlético Iguazú. Libre: Atl. River

Zona 2: Atl. Campo Grande vs MoJoMi –Atlético Oberá vs AEMO

Zona 3: Campo Viera vs Ex Alumnos 185 –San Martín vs Atl. A del Valle

2da Ronda (partidos de vuelta)

