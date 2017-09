El viernes se estrena la película “Raídos” en Oberá

La premiada película “Raídos” se presentará en Misiones, el 6, 7, 8 y 9 de septiembre, en estreno simultáneo en cuatro Salas IAAviM y Cine.ar. La exhibición es organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) y el INCAA, en coordinación con las salas.

El film que aborda la realidad de jóvenes que trabajan en la cosecha de la yerba mate podrá verse el miércoles 6 de septiembre, a las 16 horas, en la Sala IAAviM de Leandro N. Alem (Sarmiento 75); el jueves 7, a las 15 hs en la Sala IAAviM de Capioví (Martín Fierro 250, barrio San Cayetano) y a las 18 horas, en el SUM del barrio Loteo. El viernes 8 de septiembre, a las 20 horas, en la sala Cine.ar Oberá (San Martín 1069) y el sábado 9, también a las 20 horas, en la sala Cine.ar Iguazú (Victoria Aguirre 337).

El director Diego Marcone, acompañará cada una de las proyecciones para enriquecer la experiencia a partir de una charla abierta con los asistentes.

“Antes de 2012 nunca había visto una planta de yerba mate. Nunca fui de esos que no pueden empezar el día sin tomar un amargo pero eso no me exime de responsabilidades. Nunca me había preguntado de dónde venía la yerba, quién la cosechaba, ni cómo”, admite Marcone.

El joven cineasta cuenta que se acercó a la problemática de las personas que viven de la tarefa a partir del trabajo de investigación de la socióloga María Luz Roa. “La acompañe en un viaje de campo entrevistando jóvenes de barrios periféricos de la ciudad de Montecarlo en Misiones. La promesa era que podría encontrar allí el tema que estaba buscando para hacer una película”, explica.

Fue así como el joven, oriundo de Buenos Aires, egresado de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU-UBA), conoció a un grupo de jóvenes tareferos y pudo experimentar, junto a ellos, el esfuerzo que demanda la actividad. “Subí a camiones a las cinco de la mañana, quebré ramas y arranqué hojas, vi la tierra roja impregnar mi ropa. Había aprendido a tarefear. Pero más que eso, estos pibes me habían enseñado una verdad que no puedo poner en una palabra. Se ve en sus miradas, se lee en las arrugas de la piel curtida, se siente en un grito sapucai o en una risa desbocada que retumba en el barrio dormido una noche de vino y coca. La película es un viaje en primera persona al encuentro de eso que no tiene palabra. Eso es Raídos”.

La obra fue reconocida en 2016 con el Premio del Público a Mejor Película Argentina, en la 18ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI.

Sinopsis: Raídos

A lo largo de un año, un grupo de jóvenes busca subsistir día a día en la tarefa, la cosecha de hojas de yerba mate, un trabajo doloroso y mal pago que consume sus cuerpos. Son hijos de familias de tareferos, criados en un barrio tarefero de los tantos que rodean la ciudad de Montecarlo. Sus manos están destinadas a forjarse en la cosecha. La yerba mate necesita tareferos; jóvenes tareferos que no quieren serlo. Ante el comienzo de una nueva temporada de cosecha, cada uno de ellos tomará un camino dentro de sus posibilidades o la falta de ellas.

Link al trailer: https://vimeo.com/160176812

Ficha Técnica

Año: 2016 / País: Argentina / Duración: 75’ / Idioma Original: Castellano

Equipo Técnico

Dirección: Diego Marcone

Producción ejecutiva: Alexis Trigo

Producción: Alexis Trigo, Diego Marcone

Jefe de producción: Diego Bogarín

Investigación social: María Luz Roa

Investigación documental: Diego Marcone

Dirección de Fotografía y cámara: Diego Marcone, Lucas Timerman

Sonido Directo: Andrés Marks

Montaje: Diego Marcone

Asesoría en montaje: Andrea Kleinman

Postproducción de sonido: Jerónimo Kohn, Alejandro Seba, Diego Marcone

Mezcla de Sonido: Jerónimo Kohn

Corrección de color: Maximiliano Pérez

Música Original: Dante Frágola, Pablo Berardi

Artículo visitado 24 veces, 25 visitas hoy