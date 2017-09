LROF- Cuarta División: Racing es el gran campeón del Apertura 2017

En la tarde de este sábado 2, finalmente se pudo disputar la finalísima del fútbol obereño en su Cuarta División, con el partido que disputaron Racing y Ex Alumnos 185. Fue el partido de “vuelta” entre ambos equipos juveniles de Oberá, que en su primer cruce habían dejado el final abierto tras empatar con un marcador en cero.

Esta vez, a Racing le tocó ser local y en su casa pudo festejar con su gente venciendo con un rotundo 5 a 0 y quedándose con el trofeo “César Cárdozo” del Clausura 2017.

Gran despliegue, buen manejo de pelota y mucho corazón, fue lo que mostraron tanto la “Academia” como el “Exa”. Los dos conjuntos jugaron a la par y por ello, pese a que tuvieron oportunidades, no lograron romper el cero durante todo el primer tiempo. Pero en el complemento jugó en contra el nerviosismo y la presión, haciendo que el juego se volviera ríspido y con roces, cargándose varios jugadores con tarjetas. En plena área de Racing, una acción fuerte generó la expulsión de dos jugadores dejando a ambos equipos con uno menos. Pero en la siguiente jugada con el Exa volcado al ataque, los del altiplano obereño sufrieron otra expulsión obligando al DT Fabio Mareco a rearmar todo su esquema táctico. Los de Hugo Agli encontraron los espacios que no aparecieron hasta entonces y así lograron abrir el marcador con el gol de Jonathan Britez. Cinco minutos después, un penal para Racing que cambió por gol Rodrigo Cuba. La visita sintió el impacto y aunque siguió atacando buscando el descuento, ya no pudo defenderse de los ataques del local que tuvo varias chances de marcar y seguir ampliando la diferencia. Solo la figura del joven guardameta Walter Oliveira evitó que su valla cayera varias veces más. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, Racing llegaba y llegaba. Otra expulsión para la visita pareció sentenciar el encuentro. Lo aprovechó el local y llegaron los goles de Oscar Pereyra, Sebastián Márquez y Alan Álvarez, para liquidar el encuentro.

El pitazo final del partido dio inicio al festejo de un nuevo campeonato para el club de Villa Svea.

Tras el partido, el presidente de la LROF, Juan Carlos Rossberg, hizo entrega de los trofeos al campeón y subcampeón del este torneo Apertura 2017.

Resultados FINAL

ida: Ex Alumnos 185 – Racing (0-0)

Vuelta: Racing – Ex Alumnos 185 (5-0)

Campeón: Racing Club de Villa Svea

Subcampeón: Ex Alumnos 185

3er puesto: Atlético Campo Viera

Goleador: Hernán Silva (Atl. Campo Viera) 17 tantos

Valla menos Vencida: Olimpia/San Antonio

