Resultados, próxima fecha y posiciones cat impares DDI

Este fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a la 10ª fecha de las Categorías Impares con los siguientes resultados:

Campo Viera vs. Aemo

2001 2003 2005 2007 2-4 0-1 1-3 1-3

C A Campo Grande vs Racing

2001 2003 2005 2007 1-2 6-2 2-2 x

San Martin vs River de VB

2001 2003 2005 2007 2-2 1-0 4-1 2-1

Antonio vs. Atl. Iguazú

2001 2003 2005 2007 4-0 0-1 2-0 2-1

Mojomi vs Aristóbulo del Valle

2001 2003 2005 2007 1-2 2-1 1-1 x

El Departamento de Divisiones Inferiores de la LROF programó la undécima fecha de las categorías impares para el próximo sábado 02/09 con los siguientes horarios:

Atlético Iguazú vs. Mojomi (Cancha: Atl. Iguazú – LN Alem)

2001 2003 2005 2007 13.30 14.50 16.00 16.50

Aemo vs. Olimpia/ San Antonio (Cancha: Complejo Ian Barney)

2001 2003 2005 2007 y 09 13.00 14.50 15.30 16.30

River vs. Campo Viera (Cancha: River de Villa Bonita)

2007 2005 2003 2001 08.30 09.20 10.30 11.40

Racing vs. San Martin (Cancha: Racing de Villa Svea)

2001 2003 2005 2007 08.30 09.50 10.50 11.50

Ex – Alumnos 185 vs. Atlético Alem (Cancha: Ex – Alumnos 185)

2001 2003 2005 2007 08.00 09.15 10.15 11.00

Atlético Oberá vs. Campo Grande: Postergado

Artículo visitado 2 veces, 2 visitas hoy