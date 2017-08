Más de 120 personas en espera para ingresar a Hogar Santa Teresa y de Ancianos

El Hogar Santa Teresa del Niño Jesús y el Hogar de Ancianos Virgen de Luján cumplirán el año que viene 25 años de funcionamiento, depende de la Fundación Hogares Guillermo Hayes. Jose Cacho Jacubow, es uno de los que desde el inicio estuvo allí y hoy es el responsable de la coordinación. Aseguró que en este trabajo de atender a personas con discapacidad abandonadas por su entorno, “este Hogar es único”. Mientras que el Hogar de ancianos fué habilitado en 1999 con personas psiquiátricas adultas, hoy recibe a abuelos desamparados.

“Siempre dependemos de la gente, de la colaboración, trabajamos al limite de camas ocupadas, hay necesidades que no podemos cubrir porque no tenemos mas camas, con los juzgados de las diferentes circunscripciones judiciales, y otros estamentos, tenemos alrededor de 120 pedidos de personas en lista de espera para poder ser albergadas en nuestro Hogar”, explicó Jacubow al Aire de Integración y Meridiano55.com

Dijo que “el jueves (24) trajimos una señora NN, de la zona del km 18, abandonada y sin identificación alguna, no existe para el mundo. El abandono de las personas es terrible, el Hospital Samic es muy importante para la zona y cada vez más ,eso hace que muchas personas vengan de localidades alejadas a atenderse y muchas necesitan un seguimiento y cuando no tienen familiares cercanos, no tienen dónde alojarse. Y ahi aparecemos nosotros muchas veces también”, apuntó.

Otra realidad que suma internos es según Jacubow “la violencia de género que es cada vez mayor y cuando la persona llega al extremo de terminar con la vida de su pareja, si tienen algun hijo con discapacidad y son mas grandes, vienen aqui. Otra situación que nos colapsa. Nos llaman de toda la provincia por esa razón, porque somos los únicos que trabajamos con personas con discapacidad y no cobramos por ello, más allá de las ayudas que recibimos de uno u otro sector”, sostuvo.

Una vez alojada la persona allí, y mientras se rehabilita, el Hogar ayuda en la cuestión administrativa, gestionar DNI, pensiones o jubilaciones, todo lo que la ley prevee pero que éstas personas no están en condiciones de peticionar o gestionar. “En muchos casos se reinsertan a alguna familia que aparece y en otros no, son internos para siempre”, dijo.

Otra razón de mayor número de pedidos de alojamientos son los accidentados con motocicleta. “Cada vez hay mas motos y cada vez mas secuelas de esos accidentes con discapacidades tremendas o los abuelos que tienen problemas seniles que son abandonados, y no saben de dónde son ni quiénes son, también los albergamos en el Hogar de ancianos, donde tenemos 25 camas y están colmadas igual”, explicó el coordinador del Hogar.

Más allá de la ayuda que por ley recibe el Hogar de parte de la provincia para cubir gastos del personal (40 personas) y elementos descartables, también 30 de los 72 internos, tienen pensiones por discapacidad y 15 menores están comprendidos en la ayuda que provee la defensoria de los Dchos de Niños, niñas y adolescentes como asignación mensual.

De todas formas “siempre buscamos ayuda porque son personas con medicacion especifica y otros gastos especiales. Por suerte, los amigos, los vecinos y la misma Congregacion del Verbo divino nos ayudan, al igual que socios de la Celo que a traves de su boleta nos acercan unos 5 mil pesos por mes aproximadamente” dijo Jacubow que a la vez agradeció al Gobierno de la provincia el acompañamiento permanente. “El Gobernador (Hugo) Pasalacqua siempre nos acompaña y eso es fundamental porque conoce nuestra realidad, muchas veces ha estado aquí aún antes de ser Gobernador”, aseguró el coordinador.

