Tierra del Fuego Campeón de la Copa “Nexo Sport”

Se disputó con éxito este domingo 27 en el Polideportivo Ian Barney la Copa Nexo Sport Encuentro Provincial de Básquetbol Femenino de la categoría Mini U13 organizado por la Tierra del Fuego Básquetbol. Del cuadrangular fueron participes los clubes Terrazas (Posadas), Tierra del Fuego Básquetbol (Oberá), Papel Misionero (Capioví) y Puerto Rico Básquetbol (Puerto Rico).

El encuentro comenzó desde las 10:00 con la modalidad de todos contra todos donde el plantel de las obereñas (Cantero Helen, Zaira Solís, Galeano Martina, Florentin Antonella, De Olivera Ailín, Seybold Luana, Coronel Daiana, Solís Jeraldine, Friedrich Martina) dirigidas por Gonzalo Proenza se alzaron con la copa de forma invicta al ganar sus tres juegos:

RESULTADOS:

1er juego Papel Misionero (31) VS Puerto Rico Básquetbol (11)

2do juego Tierra del Fuego Básquetbol (14) VS Terrazas (13)

3er juego Tierra del Fuego Básquetbol (23) VS Puerto Rico Básquetbol (18)4to juego Papel Misionero (17) VS Tierra del Fuego Básquetbol (22)

5to juego Terrazas (22) VS Puerto Rico Básquetbol (19)

6to juego: Papel Misionero (14) VS Terrazas (9)

POSICIONES:

1er puesto Tierra del Fuego Básquetbol (3-3)

2do puesto Papel Misionero (3-2)

3er puesto Terrazas (3-1)

4to puesto Puerto Rico Básquetbol (3-0)

“Fue el turno de la más chicas, un muy positivo encuentro provincial donde siempre es necesario sumar encuentros en la rama femenina más en estás categorías formativas. Esto ayuda y mucho a que se sumen más niñas a la disciplina y las que están en cada club logren ese entusiasmo y ansias de continuar en el deporte” comentó Gonzalo. En este torneo fuimos cuatro equipos y el próximo esperemos que se sumen muchos mas. “Agradecer a la comisión de padres, a la dirección de deportes que se encargaron de trabajar a contra reloj para recibir a los equipos y la Fundación Nexo Sport por el apoyo de siempre. También agradecer a los clubes y jugadoras que se llevaron una linda experiencia de compartir una linda jornada de básquetbol que es lo más importante en está etapa, el resultado es anecdótico…” finalizó Proenza.

