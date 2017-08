Las Decanas traen la copa a Oberá tras consagrarse campeonas en el Torneo Internacional realizado en Candelaria

Las Decanas fueron decididas a dar todo en el Torneo Internacional organizado por Fernando “Tato” Ortega y Hugo Monzoni, y tras dejar todo en la cancha trajeron consigo el 1º puesto del torneo realizado en Candelaria.

El torneo fue articulado en dos zonas de tres equipos.

El primer partido fue Atlético Oberá vs Brasil, el plantel salió victorioso con un resultado de 6 a 0, con 3 goles de nuestra referente en el equipo Fabiola “Loly” Frzeczkowski, y goles de Camila Kuz, Camila Cáceres y Melina Fontana.

El segundo partido Atlético Oberá 1- Paraguay 0. Fabiola “Loly” Frzeczkowski definió esta victoria.

Semifinal Contra Selección Legislativa empataron 0-0 y ganaron 4-2 por penales. Para el infarto, Las Decanas por 2º vez en el año derrotaron al equipo de Selección legislativa dejándolos afuera del torneo, Las Decanas lograron la clasificación a final tras vencer por penales a Legislativo de la mano de Romina Garcia quien lesionada atajo un penal decisivo, con penales de Camila Caceres, “Loly” Frzeczkowski, Camila Nuñez y Camila Kuz.

La final contra el equipo que representa a Candelaria fue sumamente atrapante a pesar del cansancio de la jornada deportiva que todos los equipos tuvieron, Atletico Oberá gano por 3 a 0, los tres goles fueron de “Loly” Frzeczkowski, quien también trajo a Oberá el premio de Goleadora por segunda vez consecutiva en el año.

Debemos resaltar que fue el primer título de Mario Staudt al frente de las decanas! El Director Técnico de Atlético Oberá Futbol Femenino, ex Arquero de primera jugo para Club Renato Cesarini Rosario en 2004/05, Brown Posadas, Campo Grande, Olimpia Oberá, Exa185 , Federal B, Atlético Oberá Federal C, un pequeño paso por Newell`s y Arbitro Nacional recibido en el año 2015, hoy se desempeña como D. T. del equipo femenino más importante en misiones.

Por ultimo pero no menos importante, las decanas comentaron que están ansiosas por ser parte de la primer liga femenina en misiones avalada por la AFA, la misma dará inicio como primer fecha el 24 de septiembre del corriente año, La liga estará conformada por los siguientes equipos: Atlético Iguazú (de L. n Alem), Ex Alumnos, San Miguel, Atlético Campo Viera, Mojomi, Unión, Casafuente y Atlético Oberá Fútbol Femenino, y aprovechan la ocasión para invitar a todos los equipos que quieran participar, tienen tiempo hasta el 6 de septiembre para inscribirse a la misma.

El plantel agradecen profundamente a Juan Carlos “Cacho” Skavinsky, Dore Panificados, Auto Partes Sol por el apoyo en todo lo que está dentro de sus posibilidades.

Artículo visitado 39 veces, 18 visitas hoy