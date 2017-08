Oberá ya espera la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting

La sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting fiscalizado por la FeMAD se presentó hoy por la mañana. Fue la previa de la gran fecha que se disputará en el trazado del Autódromo Ciudad de Oberá.

En el lanzamiento que se realizó en el Club Social de esta ciudad estuvieron presentes, los pilotos: Juan Pablo Mattive (categoría Estándar), Iván Kalitko (Cajeros Promocional), Milena Fleck, Agustina Tajada (Copa Damas), Mauirú Herrera, acompañados de las autoridades: el presidente de la FeMAD, Héctor Alenka, el titular del Automóvil Club Oberá, Carlos Morales.

Todos ya dieron el punta pie de lo que será una fecha importante, clave en cuanto a los campeonatos de cada una de las categorías. Entre las novedades será la vuelta de Mairú Herrera a la actividad provincial y su debut en Copa Damas, una categoría que tiene cada vez más adeptas. Por su parte, la categoría Cajeros Promocional tener más protagonistas e Iván Kalitko será uno de los pilotos locales.

Héctor Alenka, pte de FeMAD anticipó: “hay muy buenas expectativas para esta fecha en Oberá y se espera muchos debutantes, un gran parque de pilotos”

“Es un orgullo recibir al karting vamos a tener cerca de 100 pilotos, estamos más que contentos. Se va a cobrar la entrada solo el domingo, que tendrá un valor de 100 pesos y 50 pesos el estacionamiento. Mientras que el sábado la entrada será libre para que el público pueda acercarse y ver parte del espectáculo. Agradecemos a la ciudadanía y esperemos que nos acompañen” declaró Morales.

Como hay pronóstico de lluvia para el fin de semana, los pilotos se expresaron al respecto: “es muy similar correr en una pista que está sucia. Las maniobras son complicadas y más en circuito de Oberá. Las modificaciones están bien, aunque falta mejorar un poco, sobre todo las vías de escape” comento Juan Pablo Mattive, piloto local y protagonista de la 4 Tiempos Estándar, que ya giro en el kartodromo.

Mientras que Agustina Tajada, piloto en la Copa Damas y la Estándar, afirmó: “todavía no probamos las modificaciones. Me gusta correr con lluvia me parece más divertido. Si llueve el domingo vamos a tener que cambiar la puesta a punto. Esta muy peleada la Copa Damas, estoy contenta con mi última victoria, pero Cinthia Iwanzuk maneja muy bien acá veremos cómo nos va”.

“Oberá es interesante por las chicanas, pero no es fácil. El lunes fui a probar, me estoy adaptando. Con el cambio de equipo dimos un salto muy grande, es increíble, quede muy contenta con el resultado de la fecha anterior. Tengo un poco de presión por ser local. Este año busco terminar bien las carreras y seguir ganando experiencia” dijo la piloto obereña Milena Fleck que participa en la Copa Damas.

“Esta fecha voy a correr en la Promocional 2 tiempos. Cada piloto va a poner algo más de efectivo, así que primero segundo y tercero también tendrán un premio en plata y se va a sortear un juego de gomas entre los pilotos. Buscamos incentivar para que se sumen a la categoría ya que empezó con poco parque. Hasta ayer éramos 13. Estuve girando en Alem y fue la primera vez que probé el CRG con un Zanella esperemos que este fin de semana nos vaya bien” expreso Ivan Kalitko.

En cuanto a la actividad en Pista, todo comenzará el sábado a las 12.30 con los entrenamientos. Desde las 16.15 las clasificaciones. El domingo todo se inicia con la prueba de tanques llenos a las 9,30. Las series a las 11.30 y las finales a las 13.45.

La organización informó que la entrada tiene un costo de $100 y estacionamiento de $50.

9.00 Administrativa y técnica previa

PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS DE 10 MINUTOS

12:30 Categoría 60, 110

12.45 Categoría 10 hp

13.00 Categoría Copa Damas

13.15 Categoría Cajeros Promocional

30 Categoría 4T Senior

13.45 Categoría 4T Máster

14.00 Categoría 4T Estándar

Segundo Entrenamientos

14.15 Categoría 60-110cc.

14.30 Categoría 10 hp

14.45 Categoría Copa Damas

15.00 Cajeros Promocional

15.15 Cajeros 4T Senior

15.30 Cajeros Máster 200cc..

15.45 Cajeros 4T Estándar

16.00 REUNIÓN DE PILOTOS

CLASIFICACIONES TANDA A 5 MINUTOS A BOXES CERRADOS

16.15: Categoría 60cc. 110cc.

16.30: Categoría Estándar 10 hp

16.40: Copa Damas

16.50: Cajeros Promocional

17.00 Cajeros 4T Senior

10 Cajeros Máster 200cc.

17.20: 1ra Tanda Cajeros 4T Estándar

17.30: 2da Tanda 4T Estándar

Domingo

Tanques llenos 10 minutos

9.30 Categoría 60-110cc.

9.45 Categoría Estándar 10 hp

10.00 Categoría Copa Damas

10.15 Categoría Cajeros Promocional

10.30 Categoría Cajeros 4T Senior

11.00 Categoría Máster 200cc.

11.15 Categoría 4T Estándar

Series Clasificatorias

11.30 Categoría 60-110cc. 6 vueltas

11.45 Estándar 10 hp 6 vueltas

12.00 Categoría Cajeros Promocional 8 vueltas

12.15 Categoría 4T Senior 8 vueltas

13.00 Categoría Máster 200cc.

13.15 1ra Serie Categoría 4T Estándar

13.30 2da Serie Categoría 4T Estándar

Finales

13.45 Categoría 60-110cc. 10 vueltas

14.00 Categoría 10 Hp 10 vueltas

14.15 Categoría Copa Damas 12 vueltas

14.30 Categoría Cajeros Promocional 14 vueltas

15.00 Máster 200cc. 14 vueltas

15.45 Final Categoría 4T Estándar

16.15 Devolución de Sensores

Artículo visitado 18 veces, 18 visitas hoy